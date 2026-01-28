Agónica clasificación de Benfica a los playoffs de la Champions League tras derrotar a Real Madrid

Benfica logró esté miércoles 28 de enero una agónica clasificación a los playoffs de la UEFA Champions League a derrotar en condición de local a Real Madrid con marcador de 4-2.

Para conseguir el boleto a la siguiente ronda, el equipo portugués necesitaba ganar además esperar que Marsella no sumara.

Los resultados se le dieron a los dirigidos por José Mourinho, ya que no solo se impuso sobre Real Madrid, sino que Marsella cayó como visitante ante Brujas.

Lea también Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League: clasificados y eliminados

Agónica victoria de Benfica

A pesar de no contar con el colombiano Richard Ríos y tener un irregular rendimiento en la fase de la liga de la Champions League, Benfica jugó su mejor partido en el certamen este miércoles ante Real Madrid.

Las águilas se repusieron de un tanto de Kylian Mbappé, quien abrió el marcador en el minuto 30, y con tantos de Andreas Schjelderup (36') y Vangelis Pavlidis (45+5) logró igualar y la ventaja.

Benfica amplió el marcador en el minuto 54 con un nuevo gol de Andreas Schjelderup.

Sin embargo, Real Madrid se acercó en el tablero con tanto de Mbappé en el minuto 58.

En la recta final del compromiso, Benfica se lanzó sobre el arco merengue en búsqueda de la clasificación a los playoffs.

La espera se hizo agónica, ya que fue en la última jugada del encuentro cunado llegó el tanto del guardameta Anatoli Trubin.

Lea también Luis Díaz está en octavos de final de la Champions: Bayern venció al PSV

El guardameta de Benfica recibió el aval del entrenador José Mourinho para ir en búsqueda del balón en un centro de costado.

Trubin se impuso en el salto a la defensa de Real Madrid para impactar el esférico con su cabeza y sentenciar el 4-2 que le dio la clasificación al equipo de Lisboa.

Con la victoria, Benfica se quedó con la posición 24, la última que dio un boleto a los playoffs, al llegar a 9 puntos.