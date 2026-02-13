Benfica, en su mejor momento para el duelo contra el Real madrid

El Benfica sumó otra victoria este viernes en la vigésima segunda jornada de la Liga Portugal, por 1-2 frente al Santa Clara, y ya tiene la vista puesta en el partido que lo volverá a enfrentar la próxima semana al Real Madrid en la Liga de Campeones.

El marcador lo inauguró el griego Vangelis Pavlidis en el minuto 16 con un cabezazo que lo sitúa como el máximo goleador de la competición lusa esta temporada, aunque seguido muy de cerca del colombiano Luis Suárez, quien viste la camiseta del Sporting.

Aunque el segundo oficialmente no fue anotado por el griego, si fue una jugada suya la que selló la victoria, ya que tras irrumpir en el área, Pavlidis centró y Paulo Vítor desvió la pelota hacia su propia portería, anotando un autogol.

Los locales trataron de acercarse en el marcador ya comenzada la segunda parte, en el minuto 47, con un tanto firmado por Gonçalo Paciência de cabeza tras un córner desde la izquierda de Klismahn que Trubin, héroe del último partido de las 'águilas' contra el Real Madrid, no pudo parar.

Hablar del Real Madrid en Champions League es hablar de la historia misma del torneo. El conjunto blanco llega con su habitual cartel de favorito, respaldado por su experiencia en eliminatorias y su capacidad para resolver partidos cerrados.

Más allá de nombres propios, el Madrid suele mostrar una versión pragmática en Europa: orden defensivo, manejo inteligente de los tiempos del partido y contundencia en los momentos decisivos. En este tipo de compromisos, la gestión emocional suele ser tan importante como la propuesta táctica.