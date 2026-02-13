Arias desmintió al DT de Palmeiras: ¿Quién pidió su fichaje?

El sueño de jugar en Europa duró poco para Jhon Arias que no pudo estar a la altura infortunadamente de la Premier League firmando con el Wolverhampton Wanderers y sumando apenas ocho unidades en más de veinte partidos disputados.

Un corto paso y un regreso a Brasil, pero con un giro inesperado en su futuro, dado que, justo después de irse de Fluminense, avisó que solo regresaría al cuadro de Río de Janeiro. En su lugar, firmó un contrato hasta 2029 con Palmeiras. Ya en el Brasileirao los hinchas del ‘Flu’ lo tildaron de traidor después de este movimiento.

A lo largo de la semana y a la espera de su presentación oficial como nuevo jugador de Palmeiras, apareció una declaración de Abel Ferreira, entrenador del ‘Verdao’ que afirmó que, “los jugadores son refuerzos cuando juegan. Si el club lo anunció, genial, porque necesitamos más soluciones. Fichar jugadores de este nivel es algo que una presidenta debería hacer”.

En ese sentido, sentenció que, “en cuanto a Arias, es un fichaje de la presidenta. Pero quiero verlo disponible y jugando en el campo. A eso le llaman refuerzos. Hasta entonces, jugaremos con lo que tenemos aquí”. Durante su presentación, Jhon reveló que sí hubo acercamientos con Abel Ferreira.

¿ABEL FERREIRA SÍ QUISO A JHON ARIAS?

De la presentación de Jhon Arias se podrían sacar varios pasajes importantes de lo que será esta nueva experiencia en Brasil. Aunque Abel Ferreira había admitido que toda su negociación y su llegada era algo que había pedido la presidenta Leila Pereira, las declaraciones del chocoano fueron en contravía con eso.

Y es que, el volante colombiano insistió que el cambio de club se dio porque sabe que Palmeiras le puede dar la mano para disputar el Mundial con la Selección Colombia. Era un movimiento que quería y que el ‘Verdao’ también quería. Al parecer, no era solo un interés de Leila Pereira.

Aunque aparecieron esas declaraciones del entrenador portugués, Jhon Arias lo desmintió todo, “conversé varias veces con Abel en medio de la negociación, me explicó dónde podría contribuir, soy un jugador que me puedo actuar en varias posiciones del campo y estoy aquí para ser un jugador más y ser mucho mejor”.

En ese orden de ideas, Abel Ferreira estuvo al tanto mientras seguían las negociaciones, diferente a lo que sucedió con James Rodríguez en Rayo Vallecano. La relación entre Jhon Arias y Ferreira parece ir por buen camino, pues, el jugador aseveró que, “estoy a disposición y Abel sabrá cuándo es el momento apropiado (...) él será quien determine cuándo será el momento para jugar, pero estoy ansioso de estar en el campo, ayudar y demostrar en qué puedo ayudar”.

LA DECISIÓN DE JUGAR EN PALMEIRAS

Además de esas declaraciones, el colombiano también comentó por qué tomó la oferta de Palmeiras, “tenía ese deseo de volver para ser campeón, de volver a tener un gran nivel, de estar en el Mundial y Palmeiras es el club que me brinda esa garantía. Todo el mundo sabe que por el respeto que le tengo a Fluminense rechacé la oferta de Flamengo, rival directo y diferente”.

Pese a que tomó la oferta de 25 millones de euros de Palmeiras y no la de Fluminense que había puesto 20 millones, reveló que también hizo sacrificios por amor a su exequipo de Brasil, “nada cambió, le tengo gran respeto a Fluminense, tengo una historia muy grande allá que todo el mundo conoce. También saben que el fútbol es muy dinámico y Palmeiras fue el club que me abrió la posibilidad dentro de mi realidad y lo que yo necesitaba en este momento de mi carrera”.

Dejó una conclusión clara en el final de su presentación, “Palmeiras no está contratando el Jhon Arias de Fluminense, tal vez no existe ese Jhon Arias. La gente evoluciona, crece y madura cada día, Palmeiras me contrató por el jugador que soy”.