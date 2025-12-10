A qué hora y cómo ver EN VIVO Benfica vs Napoli, Liga de Campeones HOY miércoles

Benfica y Napoli se preparan para un duelo decisivo en la fecha 6 de la Champions League 2025-26, un encuentro que promete intensidad, presión y fútbol de alto nivel en el Estádio da Luz. Con el grupo aún abierto y con ambos clubes buscando asegurar su pase a los octavos de final, el choque adquiere un tinte dramático que mantiene en vilo a los aficionados.

El Benfica, dirigido por Nuno Espírito Santo, llega con la obligación de hacerse fuerte en casa. El conjunto portugués ha tenido una fase de grupos irregular, pero conserva intactas sus opciones de clasificación. Con figuras como João Neves, Rafa Silva y Arthur Cabral, las Águilas buscarán imponer su ritmo desde los primeros minutos. El ambiente en Lisboa será un factor determinante: la afición benfiquista sabe que su apoyo puede inclinar la balanza en un partido de semejante exigencia.

Por su parte, el Napoli de Francesco Calzona aterriza en Portugal con la necesidad de sumar, consciente de que un tropiezo podría comprometer su continuidad en el certamen. El cuadro italiano, que ha mostrado altibajos en esta edición, confía en la jerarquía de sus referentes ofensivos, especialmente en Khvicha Kvaratskhelia y Victor Osimhen, quienes serán claves para romper la zaga local. Además, el mediocampo napolitano, liderado por Stanislav Lobotka, buscará controlar el ritmo y frenar las transiciones rápidas del rival.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Napoli vs. Benfica

El partido de la fecha 6 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá ver por la señal de ESPN y Disney+.

En Argentina también se podrá ver el compromiso por la señal de Fox Sports, en México se podrá disfrutar por FOX One; mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+ o DAZN USA.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:0 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.