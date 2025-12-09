Davinson no estuvo fino y su Galatasaray perdió ante Mónaco por Champions

Galatasaray cayó 1-0 frente al Mónaco en la sexta fecha de la fase liga de la Champions League, en una presentación que dejó más dudas que certezas para el equipo de Okan Buruk. El cuadro turco, que venía golpeado por su derrota previa, volvió a tropezar ante un rival que fue superior en el segundo tiempo.

Así le fue a Davinson Sánchez en Galatasaray vs Mónaco

Davinson Sánchez tuvo una noche difícil. El colombiano cometió el penalti sobre Minamino —que luego atajó Cakir— y recibió una calificación de 6,6, ubicándose entre los rendimientos más bajos del partido. Aun así, el error no terminó en gol gracias a la figura del encuentro: el propio Cakir.

En el primer tiempo, Galatasaray controló más la pelota, pero dejó espacios que el Mónaco aprovechó con transiciones rápidas. Akliouche tuvo dos claras, ambas resueltas por un Cakir brillante, que sostuvo al equipo hasta donde pudo.

Tras el descanso, el panorama cambió por completo. Los dirigidos por Sébastien Pocognoli adelantaron líneas, presionaron alto y complicaron cada salida turca. El penalti fallado fue apenas un aviso de lo que venía.

Lea también Primera decisión de Nacional tras quedar eliminado de la Liga BetPlay 2025-II

Con la lesión de Cakir y el ingreso de Guvenç, Galatasaray perdió estabilidad. Y fue entonces cuando Florian Balogun, tras un córner y una jugada confusa en el área, marcó el único gol del partido al minuto 68. El estadounidense sumó su tercer tanto europeo consecutivo.

El resultado dejó a Mónaco y Galatasaray con nueve puntos, todavía a tres de la zona de clasificación directa a octavos. La jornada cerrará este miércoles, por lo que ese umbral podría moverse, pero el golpe para los turcos ya está dado. En el Luis II, su fragilidad volvió a pasar factura.