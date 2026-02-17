Benfica vs Real Madrid EN VIVO, 17 de febrero: hora y canal Champions League

Este nuevo sistema de la UEFA Champions League ha complicado bastante al Real Madrid que, en su primera edición con el formato de la liga como punto de partida, los españoles no han podido sellar la clasificación de manera directa a los octavos de final de la competencia internacional.

Vea también: La Selección Colombia podría quedarse sin DT: Lorenzo es llamado por un club grande

En la primera experiencia con este nuevo formato, Real Madrid tuvo que jugar los Play-Offs superando al Manchester City para clasificar a los octavos de final. Ahora tendrá que hacer lo propio con el Benfica, equipo que sentenció el futuro de los dirigidos por Álvaro Arbeloa accediendo a la repesca.

Por su parte, Benfica tampoco sabe lo que es clasificar de manera directa a los octavos de final. El año pasado enfrentó a Mónaco en los Play-Offs y logró superar esa prueba. En la siguiente ronda cayó con el Barcelona. Esta temporada tampoco lo tendrá fácil.

Sin embargo, el cuadro dirigido por José Mourinho hizo una gesta heroica, dado que necesitaba superar al Real Madrid y esperar otros resultados. En Lisboa superaron a los madrileños con un 4-2 y con un agónico tanto de Anatoli Trubin, arquero ucraniano.

El 3-2 eliminaba completamente al Benfica, pero con ese gol agónico del guardameta del Benfica lograron sellar el paso para encontrarse nuevamente con el Real Madrid. Los madrileños esperan dar un golpe en la competencia con una revancha en Portugal y con un cierre de la serie en el Santiago Bernabéu el 25 de febrero.

Le puede interesar: James tendría una nueva posición en Minnesota United: revelan plan para la MLS

Para este compromiso, Benfica recupera a Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia que superó una luxación de hombro que lo sacó de la competencia desde el 14 de enero. Ríos se perdió el juego de la fase de la liga con triunfo de los lusos.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BENFICA VS REAL MADRID ESTE MARTES 17 DE FEBRERO POR LOS PLAY-OFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Benfica vs Real Madrid que se disputará este martes 17 de febrero por los Play-Offs de la Champions League arrancará a las 3 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BENFICA VS REAL MADRID

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Lea también: Emilio Aristizábal tiene nuevo equipo: presentación oficial

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.