Bernardo Silva se iría a jugar con futbolista de la Selección Colombia

Hace varios días, Manchester City de la Premier League de Inglaterra anunció que el reconocido mediocampista portugués Bernardo Silva dejará el club al final de la presente temporada.



Silva, cabe mencionar, estaría con Portugal en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Bernardo enfrentaría a la Selección Colombia de Mayores por el grupo K.

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Se va Bernardo

“El portugués pondrá fin a su etapa en el club iniciada el verano de 2017. Bernardo ha disputado 450 encuentros, hasta la fecha, durante una gloriosa estancia de nueve años. La contribución del jugador de 31 años al mayor periodo sostenido de éxito de la historia del club es incalculable”, informó el equipo.



“Hasta la fecha, ha ganado 19 títulos, incluyendo seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cinco Carabao Cup, tres Community Shield, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa, siendo además capitán en la conquista de la Carabao Cup 2026 frente al Arsenal. Recientemente entró en el top diez de jugadores con más partidos en la historia del City, superando a figuras como David Silva, Paul Power y Willie Donachie”, añadió, entre otras cosas más.

Varios equipos quieren al luso

Tras el anuncio del Manchester City, que es dirigido por el español Pep Guardiola, como era de esperarse, varios clubes del fútbol del viejo continente se activaron para hacerse con los servicios del luso.



Uno de estos equipos fue la Juventus de la Serie A de Italia, que tiene planeada una reestructuración para lo que será el inicio de la siguiente temporada. El club quiere armar un plantel más que competitivo.

La Juve va por Silva

“Juventus, prioridad a Bernardo Silva. Pronto nuevos contactos entre las partes”, informó al respecto Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial.



Si Bernardo Silva se va a la Juventus, jugaría con un futbolista de la Selección Colombia de Mayores. Se trata del central/lateral izquierdo Juan David Cabal, que estuvo en los últimos partidos amistosos FIFA que disputó la tricolor en Estados Unidos.