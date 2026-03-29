Ante Francia, este domingo 29 de marzo, la Selección Colombia de Mayores cerró su gira de amistosos FIFA de cara a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Primero, el jueves 26, la tricolor se tuvo que ver las caras contra Croacia. En el papel, muchos hinchas del combinado patrio esperaban un duelo no muy complejo, pero este finalizó siendo así.



Aunque el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo empezó ganando de manera temprana con un gol de Jhon Arias, el encuentro terminó 2 a 1 a favor de la escuadra del viejo continente.

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Lo bueno ante Croacia

Lo bueno, en aquel cotejo, fue precisamente que Arias inició muy recostado sobre la banda derecha y ahí tuvo una participación importante. Además, Juan Fernando Quintero ingresó en la etapa complementaria y lo hizo también positivamente, dándole dinamismo a la Selección Colombia.



Lo malo de ese compromiso ante los croatas fue que Jhon Arias fue centralizado después y ahí no pudo hacer las cosas muy bien. A James Rodríguez no se le vio un ritmo competitivo relevante, lo cual preocupa, y cabe mencionar que esto se debe, sobre todo, a la poca cantidad de minutos que ha tenido en su club, Minnesota United de la MLS de Estados Unidos.



Lo poco positivo también pasó por los errores en defensa y el error del guardameta Camilo Vargas, que en una jugada salió a buscar la pelota arriba, pero no la alcanzó y el rival marcó el 2 a 1.

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Lo positivo vs. Francia

Por su parte, en el partido ante la selección gala, lo positivo de la tricolor estuvo relacionado con el buen arranque. Ritmo intenso, que obligó a los franceses a tener precaución en salida.



En los primeros 20 minutos se vio una Selección Colombia con una competencia grande, que prometía marcar pronto. Juanfer Quintero volvió a ingresar y lo hizo de muy buena forma, interactuando en corto y en largo con sus compañeros. De hecho, por poco marca un golazo desde un tiro de esquina.



Lo positivo también fue que Néstor Lorenzo probó en la portería a Álvaro Montero y en la zona izquierda de la defensa central a Juan David Cabal, en reemplazo de Camilo Vargas y Jhon Lucumí.

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Lo malo de este domingo

Lo malo del cotejo en cuestión fue que no hubo puntería, pues a pesar de las opciones claras, la tricolor no pudo celebrar en el primer tiempo. Errores en defensa se volvieron a presentar y Álvaro Montero no estuvo tan fino.



Richard Ríos y Jefferson Lerma no tuvieron un buen partido. Gustavo Puerta, que ingresó en el segundo tiempo por el jugador del Benfica, mostró un rendimiento aceptable. James Rodríguez volvió a verse falto de ritmo y Luis Javier Suárez, que volvió a ser titular, no pudo plasmar la racha goleadora que mantiene en Sporting de Lisboa de Portugal.

