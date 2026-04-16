Hace apenas algunos minutos, Manchester City de la Premier League de Inglaterra, que es dirigido por el español Pep Guardiola, confirmó una noticia que le da la vuelta al mundo.



El equipo británico oficializó que el talentoso mediocampista luso Bernardo Silva no seguirá en el club para la siguiente temporada. Bernardo jugará sus últimos partidos con la escuadra celeste.

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Las cifras del luso

“El media punta portugués se unió al City en 2017 y ha disputado 451 partidos durante una gloriosa estadía de nueve años con los Blues. La contribución del joven de 31 años a nuestro mayor período sostenido de éxito es incalculable”, señaló la institución.



“Hasta la fecha, ha ganado 19 trofeos importantes, incluidos seis títulos de la Premier League, una Liga de Campeones de la UEFA, dos triunfos en la Copa FA, cinco éxitos en la Copa Carabao, tres Community Shields, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA y una medalla de ganador de la Supercopa de la UEFA, siendo Bernardo el más reciente capitán del Club en la gloria de la Copa Carabao 2026 contra el Arsenal”, añadió.

Los goles y asistencias

Bernardo Silva tiene 31 años. Hasta la fecha, con los colores del Manchester City, marcó 76 goles y logró alcanzar 77 asistencias. Los hinchas del equipo recordarán por siempre al portugués.



“Recientemente pasó al top 10 de todos los titulares de apariciones en el City, superando a muchos otros exjugadores notables, incluidos David Silva, Paul Power y Willie Donachie”, se añadió en el comunicado.

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Un último sueño, la Premier

“Bernardo ahora se concentrará en intentar asegurar que su tiempo restante en el City termine con aún más títulos, con el equipo de Pep Guardiola todavía en la búsqueda de ganar tanto el título de la Premier League como la Copa FA”, sentenció.



Bernardo Silva, de no ocurrir nada extraordinario, estará con su selección en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Portugal es uno de los favoritos para levantar el trofeo.



Es muy seguro que Silva no siga en la Premier League, aunque puede que se dé. Equipos grandes del viejo continente, otros de Arabia Saudita y algunos de la MLS de Estados Unidos están interesados en hacerse con los servicios del mediocampista ofensivo.