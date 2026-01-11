Betis confirmó el tiempo de baja de 'Cucho' Hernández: Alarma en Betis y Colombia

Betis recibió una noticia poco alentadora sobre el delantero colombiano Juan Camilo Hernández. El 'Cucho' sufrió una lesión muscular que lo alejará de los terrenos de juego por varios días y que complica sus planes en España y con la Selección Colombia.

Según lo revelado desde Sevilla, el jugador estará alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas. La novedad, confirmada tras los exámenes médicos, obliga al conjunto verdiblanco a replantear su plan deportivo justo cuando se avecina una seguidilla de compromisos exigentes en LaLiga, Copa del Rey y Europa League.

La lesión del colombiano ocurrió frente al Real Oviedo, cuando el atacante sintió molestias en la parte final del encuentro. Aunque intentó continuar, las señales de incomodidad fueron evidentes y el cuerpo técnico decidió sustituirlo para evitar un daño mayor. El jugador abandonó el campo con gesto serio, consciente de que el problema muscular podía traducirse en una baja prolongada.

Posteriormente, el técnico Manuel Pellegrini se refirió a la situación en rueda de prensa y dejó ver sus dudas al respecto: “Tuvimos que hacer cambios obligados por molestias musculares, esperamos que no sea nada grave, pero habrá que esperar la evolución”, señaló el estratega chileno, palabras que hoy cobran mayor relevancia tras conocerse el tiempo estimado de recuperación.

La ausencia del goleador pereirano no es menor. Desde su llegada al fútbol español, el atacante se había convertido en una pieza fundamental del esquema ofensivo, no solo por su capacidad para marcar, sino también por su movilidad, presión alta y aporte en la generación de juego.

El parte médico indica que el futbolista se perderá encuentros clave, entre ellos los duelos de Copa del Rey, partidos del campeonato doméstico y compromisos internacionales que pueden marcar el futuro del club en la temporada. En ese contexto, Pellegrini deberá buscar alternativas para suplir su ausencia.

Más allá del impacto en el Betis, la lesión también genera atención en el entorno de la Selección Colombia. El atacante venía siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico nacional, gracias a su regularidad y crecimiento en Europa. Aunque el periodo de baja no parece poner en riesgo futuras convocatorias, sí obliga a un seguimiento cuidadoso para evitar recaídas y asegurar que regrese en plenitud física.

Por ahora, el atacante cafetero trabaja enfocado en su recuperación, con la mirada puesta en regresar más fuerte y retomar el protagonismo que había ganado. Su lesión representa un obstáculo en el camino rumbo al Mundial 2026.