VIDEO - James Rodríguez afina su puntería y ya está listo para su nuevo equipo

El futbolista colombiano James David Rodríguezmantiene en expectativa a sus seguidores, teniendo en cuenta que aún no se da a conocer el equipo en el que jugará en la temporada 2026, después de salir del Club León de México.

Con la Copa del Mundo a pocos días de iniciar y ante la relevancia que tiene el mediocampista en la Selección Colombia, se espera que en próximos días se aclare su futuro y se destape la nueva camiseta que vestirá.

James afina su puntería

Mientras se conoce el futuro del capitán de la Selección Colombia, el propio James ha dado a conocer a través de sus redes sociales que se mantiene en forma y entrenando de manera individual.

Este miércoles 7 de enero, Rodríguez compartió un video en el que demostró que mantiene un puntería intacta.

James mostró como ejecutó algunos tiros libres, los cuales metió al arco, teniendo en cuenta la gran pegada que tiene con su guayo izquierdo.

El nuevo equipo de James

En los últimos días se han conocido pistas del que sería el nuevo equipo de James Rodríguez para la temporada 2026 y previo a la Copa del Mundo.

Según se ha informado, el mediocampista colombiano llegaría a la Major League Soccer de Estados Unidos al tener conversaciones adelantadas con el Columbus Crew.

De esta manera, Rodríguez se instalaría anticipadamente en ua de las sedes que tendrá la Copa del Mundo y trataría de lograr el mejor ritmo posible para lucir la camiseta 10 de Colombia en el certamen.