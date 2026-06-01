Bielsa destapó todo: ¿Hay problemas con Luis Suárez por la no convocatoria?

El seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa, descartó el lunes que Luis Suárez le deba disculpas y aseguró que la ausencia del veterano atacante en la Celeste en el Mundial 2026 se debe a que consideró a otros delanteros como mejores opciones.

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Sin el Pistolero, de 39 años, Uruguay oficializó el domingo la lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

El jugador del Inter Miami y máximo goleador histórico de Uruguay, con 69 tantos, se retiró de la Celeste en septiembre de 2024, pero recientemente dijo que estaba dispuesto a volver a defenderla si era convocado.

Suárez "comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que siempre la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. De hecho, no tengo ninguna diferencia con Suárez", dijo Bielsa en su última conferencia en Uruguay antes de partir al Mundial.

"Luis Suárez no me debe disculpas", remarcó el entrenador.

"Opté por Darwin (Núñez), por (Federico) Viñas y por Rodrigo Aguirre... son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo", agregó el entrenador argentino.

Suárez generó un sismo en la Celeste días después de su retiro al acusar al Loco Bielsa de malos tratos con el plantel durante la Copa América de Estados Unidos 2024, en la que Uruguay fue tercero.

- Sin rencores -

Con sus críticas como mar de fondo, el equipo entró en un espiral de magros resultados que tuvo su punto máximo en la humillante goleada 5-1 que le endosó Estados Unidos en un amistoso jugado en noviembre.

Pese a las turbulencias, Bielsa fue ratificado en el cargo y disputará al frente de la Celeste su tercer Mundial, tras dirigir a Argentina en Corea del Sur y Japón 2002 (eliminado en primera ronda) y a Chile en Sudáfrica 2010 (octavos de final).

Uruguay integra el Grupo H del Mundial 2026, en el que debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita; el 21 de se efrentará a Cabo Verde y el 26 a la favorita España.

El experimentado DT de 70 años había reconocido a fin de 2025 que no había sabido llegarles "humanamente" a sus dirigidos a causa de su excéntrica personalidad.

Uno de los jugadores que también hizo públicas sus diferencias en el trato con el entrenador tras la Copa América 2024 fue Agustín Canobbio. Sin embargo, el extremo del Fluminense es uno de los 26 convocados al Mundial.

"En Fluminense destacó mucho... hizo una evolución muy grande, es un jugador que seguramente va a a generar una transferencia cercana", por su rendimiento, aseguró Bielsa.

Una exclusión sorpresiva fue la de Nahitan Nández, el lateral o volante del Al-Qadsiah saudita que jugó la la mayoría de los partidos de la era Bielsa antes de quedar fuera de lista de 26 convocados.

"Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo... entiendo el asombro porque Nández fue un jugador que jugó con regularidad", saldó el DT.

- Ilusión "máxima" -

Bielsa también opinó sobre el presente de varios integrantes de la Celeste.

Sobre Federico Valverde, capitán del Real Madrid, Bielsa destacó su "polifuncionalidad" y calificó de "inolvidable" el triplete anotado por el Pajarito en la victoria del Real Madrid sobre el Manchester City en partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

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También puso reparos a la posible inclusión de Giorgian De Arrascaeta ante Arabia Saudita, dado que el 10 del Flamengo recién tendrá el alta definitiva tras su operación de clavícula. También dijo que Darwin Núñez está "bien" pese a su falta de rodaje en el Al-Hilal saudí.

"La ilusión que tengo es máxima" con respecto al Mundial, afirmó Bielsa antes de asegurar que daría todo el dinero que ganó en sus tres años en Uruguay por estar entre los cuatro mejores o levantar la Copa del Mundo el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Ruherford, Nueva Jersey.