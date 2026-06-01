Presidente de River tomó decisión con JuanFer: “Se ha ganado la posibilidad”

Aunque se esperaba que Juan Fernando Quintero podía estar en el partido entre River Plate y Blooming por la Copa Sudamericana, el colombiano tomó la decisión de hablar con Eduardo Coudet y pedir que lo liberaran para concentrar con la Selección Colombia por el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Durante las últimas semanas se ha hablado bastante sobre el futuro de Juan Fernando Quintero con grandes posibilidades de que salga de la institución argentina. La MLS entra en consideración por algunas versiones que han surgido y que ponen al colombiano en el radar del Portland Timbers.

De hecho, se preveía que su despedida podía ser ante Blooming y por no haber estado en ese duelo, se decía que se despidió en la final ante Belgrano de Córdoba. Aunque tiene contrato todavía, la poca regularidad bajo las riendas de Eduardo Coudet podrían llevar a que salga del club. El presidente, Stéfano Di Carlo aclaró la situación con el colombiano.

RIVER PLATE LE DARÁ A JUAN FERNANDO QUINTERO LA POSIBILIDAD DE ELEGIR

Sin duda alguna, Juan Fernando Quintero está en los libros de historia de River Plate por la Copa Libertadores de 2018 contra Boca Juniors. Los aficionados lo tienen como un referente y la institución también le da lujos al colombiano, pese a que no ha sido regularmente titular ni protagonista con el cambio de entrenador.

En declaraciones con ESPN F90, el presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo aclaró que, “son jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir. Él no nos ha planteado nada y yo creo que tampoco corresponde en este caso estar tan encima teniendo un Mundial, eso es algo central en la vida de un jugador y sobre lo que no queremos interferir”.

A su vez, dejó claro que todo se resolverá cuando regrese al club tras la Copa del Mundo para conocer el anhelo del jugador para el próximo semestre, “pero sí a su vuelta conversaremos y básicamente lo que tendrá es ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está y a partir de ahí decidir conjuntamente”.

Consciente de la decisión que pueda tomar Juan Fernando Quintero, el presidente afirmó que quisiera poder llegar a un acuerdo para la continuidad del antioqueño, “por supuesto que a Juanfer es la frase ‘dámelo siempre’, pero dicho eso también está la cabeza, la vocación y el momento en el que está cada uno y qué quiere. Ahí es donde Juanfer se ha ganado la posibilidad de elegir lo que quiera”.

EDUARDO COUDET TAMBIÉN SE REFIRIÓ AL TEMA DE JUAN FERNANDO QUINTERO

Eduardo Coudet habló en la rueda de prensa sobre este tema de Juan Fernando Quintero y dejó claro que nunca han peleado como han querido vender la relación entre entrenador y jugador, “debe ser el tipo con el que más hablé desde que hemos llegado. Una hora y media hablamos en mi oficina el lunes. Al otro día de enteré que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál era el objetivo. No miento. Esa es la verdad. Me manejo muy claro con mis jugadores, soy frontal”.

El ‘Chacho’ sentenció que algo querían lograr con estos rumores de una posible salida del volante antioqueño de la institución ‘Millonaria’. Aunque no ha tenido regularidad desde la llegada de Eduardo Coudet, el entrenador afirmó que, “es un jugador que es tenido en cuenta”.

Posteriormente, volvió a referirse a una posible salida de Juan Fernando, “para nada me dijo que se iba a ir, ni yo decirle que se tenía que ir. Las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron. He hablado con el entrenador de la Selección Colombia también. Tenemos que descansar, programar, trabajar para lo que viene. No puedo intervenir en los rumores, pero sí te digo que no son reales”.

¿POR QUÉ SE RUMOREA MUCHO EL FUTURO DE JUAN FERNANDO QUINTERO EN RIVER PLATE?

Esa poca regularidad que ha tenido Juan Fernando Quintero en esta temporada bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet puede abrirle la puerta al colombiano de salir. Todos esos rumores de su salida surgieron por lo dicho por su agente Rodrigo Riep.

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Su representante, Rodrigo Riep entiende que debería estar jugando y en un club en el que pueda jugar semana tras semana. De hecho, Riep habló en DSports Radio sobre posibilidades que tienen y que su futuro podría cambiar tras el Mundial.

El agente afirmó que, “estamos hablando de una persona que, si Dios quiere, jugará tres Mundiales. Después de la Copa del Mundo veremos, los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando. Dónde él sea feliz, allí será". Además, indicó que, por estadísticas, JuanFer fue el mejor jugador bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.