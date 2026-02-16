Bielsa tomó decisión con Darwin Núñez y su presencia en el Mundial 2026

Una de las selecciones sudamericanas que por lo general está presente en los mundiales de fútbol es Uruguay, conjunto celeste que además tiene en su escudo dos estrellas doradas por los campeonatos obtenidos en 1930 y 1950.

El equipo dirigido por el técnico Marcelo Bielsa, que en su momento fue altamente criticado en Uruguay por una serie de malos resultados, finalmente logró su boleto al Mundial del 2026 y ultima detalles de su nómina para lo que será la competencia, donde uno de los jugadores que ha sido parte de esa plantilla es el delantero Darwin Núñez.

Marcelo Bielsa habló con Darwin Núñez tras la difícil situación en su club

El entrenador argentino de 70 años está enterado del presente del atacante uruguayo, quien recordemos decidió dejar Liverpool en agosto pasado para jugar en el club Al Hilal de Arabia Saudita, sin embargo, Darwin Núñez no pudo brillar y para este 2026 no ha sido inscrito para disputar la liga de ese país para darle espacio al arribo del francés Karim Benzema.

Sabiendo de esta decisión del club de no tener en cuenta a Núñez, el delantero uruguayo ha recibido un importante espaldarazo por parte del técnico Marcelo Bielsa, quien según reportes del periodista Rodri Vásquez, tuvo un diálogo extenso con Darwin para comunicarle su intención de tenerlo en la nómina que jugará el Mundial 2026.

El plan que tiene Bielsa con Darwin Núñez para el Mundial 2026

Sabiendo que el delantero solo fue inscrito para la presente edición de la Champions de Asia, tendrá apenas tres partidos por delante previo al amistoso contra Inglaterra (27 de marzo), así que el técnico quiere que Darwin llegué pronto a la concentración de Uruguay para el duelo en Wembley y haga trabajos específicos con los preparadores físicos de Uruguay.

La idea de Bielsa es tener a Núñez en el Mundial, aunque no tenga muchos minutos en cancha y solo tengá a la Champions asiática como su competencia para estar en la cancha, sabiendo que este lunes 16 de febrero tuvo acción, fue titular en Al Hilal y aportó doblete para el triunfo 2-1 sobre Al Wahda en la última fecha de la fase de grupos de ese torneo, que tendrá los octavos de final el 2 y 9 de marzo.

