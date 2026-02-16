Enner Valencia preocupa para el Mundial: Ecuador deberá tomar decisión

Sin duda alguna, Ecuador es uno cuando está Enner Valencia y otro muy distinto cuando no está el máximo goleador de la selección y el líder y capitán dentro de la cancha. La afición se molesta con Sebastián Beccacece, pues, en sus temas pendientes está la situación del delantero centro cuando Enner no está en cancha ni en convocatoria.

A lo largo de las buenas Eliminatorias para la selección de Ecuador, se caracterizaron por tener una gran defensa recibiendo apenas cinco anotaciones, pero en cuanto a la capacidad goleadora quedó demostrado que, si no está Enner Valencia, la delantera y la pegada en el arco rival no es tan notoria.

Infortunadamente, Enner Valencia sufrió una lesión muscular de los isquiotibiales y esto lo sacó completamente del 2025 en los últimos meses del año. Además, tampoco ha podido estar en la delantera del Pachuca a finales de dichos meses y de este arranque del 2026.

LA ESTADÍSTICA QUE ALARMA A SEBASTIÁN BECCACECE

Sebastián Beccacece tendrá que empezar a ver otras alternativas con respecto al delantero de la selección de Ecuador por si puede ocurrir algo con Enner Valencia y el avance de la recuperación de su lesión.

Ese golpe de sus isquiotibiales complica bastante a Enner Valencia y a la selección de Ecuador para el Mundial. A falta de cuatro meses para que inicie el camino ante Curazao, Costa de Marfil y Alemania, el referente de la ‘Tri’ peligra mucho en la Copa del Mundo.

Justamente, el 20 de noviembre Enner Valencia figuró como titular en el duelo entre Pachuca vs Pumas UNAM. De hecho, el delantero ecuatoriano marcó uno de los tres goles que tuvo su equipo, pero a los 57 minutos tuvo que salir por una lesión que lo ha afectado bastante.

Ya se van a cumplir tres meses desde que el delantero no ha vuelto a figurar ni jugar con Pachuca y podría estar en peligro para disputar los amistosos de Fecha FIFA contra Marruecos y Países Bajos en el mes de marzo.

Bajo ese panorama, ya son seis partidos que no juega, y en el principio del 2026 no ha podido sumar regularidad, aspecto que puede afectar su presencia en el combinado nacional de Ecuador en el Mundial 2026. Aunque se esperaba su regreso para enfrentar a Atlas, el ecuatoriano no pudo ser ni de la partida ni suplente.

Esa falta de minutos puede ser fundamental pensando en lo que se viene en la Copa del Mundo. Sin embargo, es el jugador más importante del seleccionado y seguramente será convocado sin importar el tema de los minutos poco disputados en Pachuca a falta de cuatro meses para el certamen mundialista.