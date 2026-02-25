Billy Arce se marchó del FPC y fue presentado por su nuevo equipo

La novela con Billy Arce finalmente llegó a su fin luego de que su nombre haya dado varias vueltas en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano y del internacional. Finalmente el jugador ecuatoriano habría optado por despedirse del FPC y arribar a la Liga MX.

El delantero de 27 años terminó contrato con Atlético Nacional en el semestre de clausura de la temporada 2025. Tuvo un paso destacado por el club 'verdolaga', pero las directivas habrían optado por no renovarlo, situación que aprovecharía Mazatlán para confirmar su fichaje de cara a la temporada 2026.

Billy Arce es nuevo jugador de Mazatlán de la Liga MX

El paso de Billy Arce por el Fútbol Profesional Colombiano llegó a su fin, al menos de manera parcial, pero no se marchó sin antes haber dejado huella con goles y títulos, vistiendo la camiseta de Deportivo Pasto, Once Caldas y Atlético Nacional.

Fue justamente su destacada participación en la Liga Betplay lo que lo llevó a estar en la carpeta de fichajes de varios clubes de esta competencia. Se habló de un posible regreso a Once Caldas, pero Millonarios y Santa Fe también demostraron interés por quedarse con los derechos deportivos del delantero.

Sin embargo, el ecuatoriano finalmente no pudo concretar ninguno de estos negocios con los grandes del fútbol colombiano, lo que lo llevó a evaluar opciones del exterior y apareció la oportunidad de ir a México para jugar con Mazatlán.

Mazatlán es uno de los históricos de la Liga MX y conoce de primera mano el talento que sale de Colombia, habiendo contado con Michael Rangel y Nicolás Benedetti. Ahora, decidieron darle el voto de confianza a Billy Arce, quien llega desde Nacional para jugar durante el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Cómo le fue a Billy Arce jugando con Nacional?

El ecuatoriano arribó al cuadro 'verdolaga' a inicios de la temporada 2025 tras un breve paso por Brasil jugando con la camiseta de Santos. En Nacional tuvo la oportunidad de jugar 37 partidos en los cuales se pudo reportar con tres goles y una asistencia a lo largo de 1.735 minutos en los cuales también pudo gritar campeón de la Copa Betplay y la Superliga Betplay.