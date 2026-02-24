Nacional podría fichar a actual figura de la Premier League

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar y es noticia en el mercado de fichajes del fútbol internacional al darse a conocer que se le habría dado la oportunidad de contratar a un destacado defensor que milita actualmente en la Premier League.

El 'verde paisa' en el presente mercado mantuvo un perfil bajo, se encargó de mantener una base sólida de jugadores experimentados, pero de igual manera contrató importantes jugadores como Milton Casco y Kevin Castaño, aunque también se le abrió la puerta para repatriar a Yerson Mosquera.

Yerson Mosquera dijo que quiere jugar con Nacional

Durante la pretemporada, los hinchas de Nacional se mostraron bastante descontentos con respecto al mercado de fichajes que se estaba llevando a cabo, ya que se confirmaron pocos refuerzos y la mayoría de ellos no eran del peso que esperaban a comparación de otros años.

Las directivas y cuerpo técnico del club 'verdolaga' decidieron apostarle a mantener una base de jugadores que ya venían con un proceso previo, que conocían la idea de Diego Arias y los objetivos del equipo. Se mantuvieron figuras como Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Alfredo Morelos, pero también se contrato a Milton Casco, Kevin Cataño y Nicolás Rodríguez.

Sin embargo, la temporada ya empezó, el arranque en la Liga Betplay ha sido bastante positivo, suman cuatro victorias y el equipo se ha sabido acoplar bastante bien a la idea de jugo de Diego Arias.

Ahora, el planteamiento de Arias podría verse modificado en la zona defensiva, ya que podría llegar a contar con un defensor de gran categoría como lo es el propio Yerson Mosquera, viejo conocido del club que confirmó su deseo por regresar en algún momento.

"Me gustaría volver a Nacional porque más allá de cualquier cosa me siento agradecido por darme la oportunidad de vivir tantos momentos bonitos ahí. Sigo mucho el fútbol colombiano, pero sigo en especial a Nacional, en especial por la llegada del Chicho que también es un gran amigo y me alegré por él. Siento que Nacional es un club gran que que lo demuestra a la medida que pasan los partidos y eso que hoy en día en Colombia hay equipos muy buenos también que se pueden medir a él". Dijo Yerson Mosquera en AS Colombia.

¿Cómo le fue a Yerson Mosquera con Nacional?

El defensor central de 24 años debutó como futbolista profesional justo con la escuadra 'verdolaga' en la temporada y logró disputar 26 partidos, marcando un gol en más de 2.100 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego.