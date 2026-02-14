Billy Arce tendría nuevo club tras salir de Nacional: firmaría con grande de Ecuador

Mucho se ha hablado de los siguientes pasos que pueda llegar a tener el extremo o volante ecuatoriano, Billy Arce. Después de terminar una etapa en la Liga BetPlay con Atlético Nacional, el ex Once Caldas y Deportivo Pasto estuvo en el radar de Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y de Independiente Santa Fe.

Los dos equipos colombianos luego desmintieron alguna posibilidad de contar con Billy Arce y a partir de ahí no ha habido ninguna novedad con el siguiente paso que pueda tomar Billy. No estuvo en los planes de Atlético Nacional, y, de hecho, no tuvo mucho protagonismo en el segundo semestre.

Diego Arias no lo tuvo en cuenta a finales del 2025 ni tampoco en este 2026. El ecuatoriano tendrá que buscar nuevos aires que seguramente podrían estar en Sudamérica. De hecho, apareció en el mercado de su país con varios interesados en tenerlo para este año en curso.

EL GRANDE DE ECUADOR QUE SE LLEVARÍA A BILLY ARCE

Todo parece indicar que el próximo rumbo de Billy Arce será regresar a la Liga Ecuabet que arrancará a partir del viernes 20 de febrero con la primera fecha. Los intereses del Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta no han avanzado y en ese sentido, regresaría a su país con el Emelec como su posible destino.

Esta sería la segunda etapa del ecuatoriano que ya estuvo en el club en 2019. También jugó en Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil, equipo que estuvo sondeando al exjugador del Atlético Nacional.

De acuerdo con el periodista ecuatoriano, Nicolás Ayala, Emelec está pensando en contratar a Billy Arce. El ‘Bombillo’ quiere sumar en sus filas a un extremo y Billy podría ser el elegido teniendo en cuenta que está en el mercado como agente libre y su fichaje sería más sencillo sin la necesidad de negociar con un club.

Desde Ecuador avisan que Emelec estaba pensando en traer a Lucas Cano. Las negociaciones no trascendieron y ahora el más cercano es nada más ni nada menos que Billy Arce.

Emelec no la pasa bien en Ecuador con varias sanciones después de que la FIFA notificara las deudas de la institución de Guayaquil. Sin embargo, en el mercado lograron consolidar las llegadas de Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina, Aníbal Leguizamón. Les falta un extremo y ese sería Billy Arce.

Habrá que esperar en qué termina toda la novela de Billy Arce que ha tenido ofertas de la Liga BetPlay, nada concreto ni nada avanzado y que ahora podría regresar a su país con esa opción de jugar por segunda vez en su carrera deportiva con el Emelec.