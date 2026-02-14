Millonarios confirmó la lesión de uno de sus titulares

Millonarios FC anunció una baja sensible en su plantel, pues fue se confirmó la lesión de Carlos Darwin Quintero, quien venía siendo titular en el arranque de la Liga BetPlay 2026-I. El experimentado atacante sufrió el percance físico en el más reciente compromiso del equipo.

El club informó la situación a través de un escueto comunicado publicado en sus redes sociales, donde entregó detalles sobre el diagnóstico del futbolista de 38 años. La noticia genera preocupación en el cuerpo técnico, que contaba con él dentro del once inicial pese a que no ha sido un pilar para el equipo.

Lea también Dimayor hizo oficial la sanción a Radamel Falcao García

La sanción de Carlos Darwin Quintero

“Millonarios FC informa que el jugador Darwin Quintero, durante el partido contra Águilas, sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. La lesión se confirmó tras exámenes diagnósticos. El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”, señaló la institución en su pronunciamiento oficial.

Aunque Quintero ha sido habitual titular, su rendimiento en lo corrido del campeonato no ha sido determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo. Aun así, su experiencia y liderazgo lo mantenían como pieza fija en el esquema.

En cuanto al tiempo de incapacidad, Millonarios no entregó un estimado oficial. El periodo de recuperación dependerá del grado del esguince, por lo que será clave conocer la evolución médica en los próximos días para establecer cuántas semanas estará fuera de competencia.

Partidos que se perdería Carlos Darwin Quintero con Millonarios

Por ahora, todo indica que el atacante se perderá al menos tres compromisos importantes del calendario inmediato. El primero será ante Llaneros, este 14 de febrero.

Asimismo, tampoco estaría disponible para el duelo frente a Internacional de Bogotá, programado para el 21 de febrero, ni para el partido contra Deportivo Pereira, el 24 del mismo mes.

Lea también Nacional será multado por Conmebol previo a la serie ante Millonarios

Ante este panorama, el entrenador Fabián Bustos analiza junto a su cuerpo técnico las alternativas para reemplazar a Quintero, quien venía desempeñándose como mediapunta en el esquema azul.

Millonarios, que busca mantenerse en la pelea por la clasificación a playoffs de la Liga BetPlay, y para ello deberá reacomodar su estructura ofensiva, sabiendo que tiene varios hombres para ocupar las posiciones de ataque.