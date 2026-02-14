Dimayor hizo oficial la sanción a Radamel Falcao García

La Dimayor oficializó este viernes 13 de febrero la sanción contra Radamel Falcao García mediante la resolución 016 de 2026, confirmando el castigo económico tras lo ocurrido en la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

La decisión se conoció horas antes del partido entre América y Santa Fe, último de la jornada (a excepción del aplazado Pereira vs. Alianza FC).

¿Por qué Dimayor sancionó a Falcao?

El delantero fue amonestado con tarjeta amarilla al minuto 89 en el compromiso entre Millonarios y Águilas Doradas, disputado el miércoles 11 de febrero en el estadio El Campín. Dicha amonestación activa automáticamente la multa estipulada en el reglamento disciplinario del campeonato.

Lea también Nacional será multado por Conmebol previo a la serie ante Millonarios

Millonarios: la multa que tendrá que pagar Falcao García

De acuerdo con la normativa vigente, la sanción impuesta a Falcao es únicamente de carácter económico. El valor que deberá pagar el atacante asciende a $350.181, cifra correspondiente al monto estándar fijado para cada amonestación en el torneo.

Es importante aclarar que el delantero no recibió fecha de suspensión. Según el reglamento, un futbolista solo será castigado deportivamente cuando acumule cinco tarjetas amarillas durante el certamen.

La sanción no recae únicamente sobre el jugador. Millonarios FC también fue multado debido al número de amonestaciones registradas en ese encuentro ante Águilas Doradas.

En total, cinco jugadores del equipo embajador vieron la tarjeta amarilla: Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García y Julián Angulo, lo que incrementó el monto total de la penalización para el club.

Como resultado, Millonarios deberá pagar $1.750.905, suma que corresponde a la acumulación de las cinco amonestaciones registradas en el partido por la sexta fecha del campeonato.

Lea también Dimayor anunció la reprogramación de dos partidos de Millonarios

Estas multas hacen parte del reglamento disciplinario vigente, que establece costos fijos para sanciones relacionadas con tarjetas amarillas en la Liga BetPlay, sin requerir una evaluación adicional del Comité.

Con la publicación de la resolución 016 de 2026, la Dimayor dejó oficialmente en firme las sanciones económicas, anunciado así el capítulo disciplinario correspondiente a la sexta jornada del campeonato colombiano.