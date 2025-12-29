Boca Juniors confirmó a su entrenador para la temporada 2026

Boca Juniors ya tiene definido quién será su director técnico para la temporada 2026, poniendo fin a varias semanas de rumores e incertidumbre en torno al banquillo xeneize.

Claudio Úbeda continuará como entrenador del primer equipo durante el primer semestre del próximo año, luego de recibir el respaldo directo del presidente del club, Juan Román Riquelme.

Aunque la institución no emitió un comunicado oficial, desde Boca se confirmó que Riquelme se comunicó con el DT y le manifestó su deseo de que siga al frente del equipo.

Úbeda asumió el cargo en octubre, inicialmente de manera interina, tras los problemas de salud de Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante técnico.

Estadísticas de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Su debut se produjo el 27 de septiembre con una derrota 2-1 ante Defensa y Justicia, pero una semana después logró una contundente victoria 5-0 frente a Newell’s en La Bombonera.

Tras el fallecimiento de Russo el 8 de octubre, Úbeda fue ratificado y dirigió ocho partidos más, con un balance de seis triunfos y dos derrotas.

Entre esos resultados se destacó la victoria 2-0 sobre River Plate en el superclásico, uno de los puntos más altos de su ciclo.

Boca terminó como líder de la Zona A y alcanzó las semifinales del torneo, donde fue eliminado por Racing, resultado que generó críticas por el rendimiento y las decisiones tácticas.

El 2 de enero, Úbeda comenzará la pretemporada con la mira puesta en un 2026 exigente, en el que Boca disputará la Copa Libertadores, la liga local y la Copa Argentina, con la obligación de pelear títulos.