Daniel Cataño rescindió con Bolívar y volverá al fútbol colombiano

La salida de Daniel Cataño de Bolívar parece inminente y todo apunta a que el mediocampista antioqueño continuará su carrera en el fútbol colombiano.

Según informó el periodista Mariano Olsen en el programa El Parche del Fútbol de Alerta Bogotá, el volante rescindirá su contrato con el club boliviano por “temas familiares”.

Tras su desvinculación, Cataño firmaría con un equipo de la Liga BetPlay, regresando así al fútbol colombiano luego de su paso por el exterior.

Daniel Cataño, cerca de firmar con el Cali

Aunque todavía no se ha confirmado el club de destino, una de las principales posibilidades es que el ‘10’ se convierta en nuevo jugador de Deportivo Cali.

El interés del conjunto azucarero no es reciente. Desde hace varias semanas, el Cali viene siguiendo a Cataño por pedido expreso de su entrenador, Alberto Gamero.

Gamero ya dirigió al mediocampista en Millonarios y considera que su perfil encaja en la idea de juego que pretende consolidar en el equipo vallecaucano.

Estadísticas de Daniel Cataño en Bolívar

En Bolívar, Cataño tuvo un rendimiento destacado, disputando 32 partidos oficiales, en los que marcó siete goles y entregó diez asistencias.

Además, recibió diez tarjetas amarillas y fue considerado uno de los mejores jugadores de la primera división del fútbol boliviano.

Trayectoria de Daniel Cataño

A lo largo de su carrera, Daniel Cataño también ha vestido las camisetas de Millonarios, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, Envigado y Rionegro Águilas.