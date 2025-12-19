Boca Juniors no tira la toalla por Borja: jugada clave por su fichaje

Miguel Ángel Borja, recientemente desligado de River Plate, se ha convertido en una pieza codiciada y su nombre comenzó a sonar con fuerza en la órbita de Boca Juniors, una posibilidad que reaviva la eterna rivalidad del fútbol argentino y agita las emociones de ambos bandos.

Con 32 años y una trayectoria amplia en el continente, el atacante quedó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo contractual. Esa condición lo transformó de inmediato en una oportunidad atractiva para varios clubes, ya que no requiere una inversión en transferencia, un detalle clave en tiempos de ajustes financieros.

Borjadejó recientemente que “no le puede cerrar la puerta” a un eventual llamado desde La Ribera, sobre todo si la gestión proviene de Juan Román Riquelme, figura central del proyecto deportivo boquense.

Mientras tanto, desde México, Cruz Azul sigue con atención cada movimiento del goleador, consciente de que su capacidad para definir en el área puede marcar diferencias inmediatas.

Sin embargo, la irrupción de Boca cambia el tablero, no solo por la magnitud institucional del club, sino por el impacto simbólico que tendría un traspaso directo desde su máximo rival.

El conjunto azul y oro busca un delantero que aporte presencia física, olfato goleador y carácter competitivo. Borja encaja en ese perfil: durante su etapa en Núñez acumuló goles decisivos, títulos locales y participaciones internacionales que lo consolidaron como un atacante confiable en contextos exigentes.

Para muchos, la simple posibilidad de verlo con la camiseta rival resulta difícil de digerir. El propio delantero, fiel a su estilo, ha evitado confrontaciones y se ha limitado a subrayar que evalúa cada opción con serenidad, pensando en el tramo final de su carrera.

Al tratarse de un jugador libre, Boca Juniors podría destinar recursos a su salario sin comprometer cifras elevadas en un pase, una estrategia que se ajusta a la planificación a mediano plazo. Además, la eventual llegada de un goleador con pasado reciente en el clásico rival tendría un peso mediático importante.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las conversaciones y los sondeos. No hay firma ni anuncio oficial, pero sí señales claras de interés y un escenario abierto. El mercado recién comienza y cada día suma capítulos a una historia que promete polémica.