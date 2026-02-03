Boca Juniors iría a la carga por un jugador de Millonarios

Boca Juniors continúa en búsqueda de un extremo que potencie el frente de ataque, y en ese contexto vuelve a tomar fuerza la posibilidad de que el club argentino haga un esfuerzo por fichar al colombiano Jhon Emerson Córdoba de cara a la temporada 2026.

La dirigencia xeneize viene siguiendo esa posición desde hace varias semanas y, si bien recientemente incorporó al paraguayo Ángel Romero, la intención es sumar otro jugador por las bandas para ampliar la cantidad de variantes ofensivas.

Jhon Córdoba, el delantero que podría llegar a Boca Juniors

En ese radar aparece Jhon Emerson Córdoba, un futbolista rápido, desequilibrante y con capacidad de gol, características que encajan con el perfil que busca el cuerpo técnico de Boca para reforzar su ataque.

Además, Córdoba, de 25 años, es un jugador que ya compite en el fútbol argentino, un aspecto que suma puntos a la hora de una eventual negociación, pues su adaptación al medio y a la competencia ya está adelantada.

Actualmente, el extremo colombiano pertenece a Millonarios FC, pero se encuentra cedido en Instituto de Córdoba, club en el que ha dejado buenas impresiones desde su llegada.

El préstamo de Córdoba con Instituto se extiende inicialmente hasta junio de 2026, aunque el acuerdo contempla la posibilidad de prorrogarlo por seis meses más, además de incluir una opción de compra. Así las cosas, Boca Juniors tendrá que entrar a negociar con Millonarios y ocasionalmente con el club cordobés.

Balance de Jhon Córdoba en Instituto

En lo estrictamente deportivo, Jhon Emerson Córdoba ha disputado once partidos con Instituto, en los que ha marcado dos goles y apenas ha recibido una tarjeta amarilla, números que reflejan su aporte ofensivo y regularidad.

Cabe recordar que el fallecido director técnico Miguel Ángel Russo había dado en su momento el visto bueno para que la dirigencia de Boca avanzara por el fichaje del colombiano, aunque finalmente no se hizo un esfuerzo decisivo por concretar su llegada.

Trayectoria de Jhon Emerson Córdoba

Ahora, tras la caída de la negociación por Marino Hinestroza -cuyo fichaje terminó cerrando Vasco da Gama con mejores condiciones-, Boca Juniors podría reactivar su interés y evaluar un intento formal por Jhon Emerson Córdoba, quien ha tenido pasos por Millonarios, Malacateco, Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Atlético Huila.