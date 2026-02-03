Deportivo Cali está de luto y lo confirmó con un triste mensaje

Deportivo Cali vive momentos de luto y tristeza tras confirmar el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre del portero Pedro Gallese, quien se ha convertido en una de las figuras del conjunto vallecaucano.

La institución azucarera dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje oficial expresando su solidaridad con el guardameta peruano y su familia en este difícil momento.

Cali confirmó la muerte de la madre de Pedro Gallese

“El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese”, señaló el club en el comunicado difundido este 2 de febrero de 2026 desde la ciudad de Cali.

En el mismo mensaje, el Deportivo Cali extendió un mensaje de fortaleza y acompañamiento al arquero de 35 años, resaltando el apoyo institucional hacia el futbolista y su entorno cercano.

Como consecuencia de esta situación, Pedro Gallese deberá desplazarse en las próximas horas a Perú para atender las honras fúnebres de su señora madre, por lo que se ausentará temporalmente de la disciplina del equipo.

La noticia ha generado múltiples muestras de respaldo por parte del entorno del Cali (compañeros, hinchas y aficionados) que ha expresado mensajes de condolencia al portero y a su familia.

Balance de Pedro Gallese en el Cali

En lo deportivo, Gallese había sido titular en las cuatro primeras fechas de la Liga BetPlay 2026-I, periodo en el que recibió cuatro goles, aunque logró mantener su valla invicta en uno de los compromisos disputados.

El arquero peruano se había consolidado como una de las piezas clave del inicio de temporada para el Deportivo Cali, aportando experiencia y liderazgo bajo los tres palos.

Desde el club no se ha informado si Gallese se pierde o no el partido del próximo domingo 8 de febrero ante Millonarios en Palmaseca, lo cierto es que reafirma su respaldo humano y profesional.