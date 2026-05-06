David González puso fin al camerino roto en América y tomó decisión

América de Cali es noticia nuevamente en el mundo del fútbol, ya que a puertas de disputar una nueva fecha de la Copa Sudamericana se habló sobre los problemas internos que habría en el equipo con un jugador puntual, Dylan Borrero.

Recientemente se dio a conocer un polémico hecho protagonizado por el delantero de 24 años, ya que tras la falta de minutos y goles con el conjunto 'escarlata', no estaría del todo a gusto con la institución y buscaría salir pronto, haciendo actos de rebeldía como borrar las fotos de sus redes sociales con América y a lo cual reaccionó David González.

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David González reaccionó a la actitud de Dylan Borrero con América

América clasificó a cuartos de final de la Liga Betplay, se prepara para jugar ante Alianza Atlético, pero hay otro hecho que está retumbando en el FPC alrededor de la 'mechita', y es que uno de sus fichajes más llamativos en las últimas temporadas ya estaría pidiendo su salida ante la falta de minutos y oportunidades que ha tenido en el presente semestre, Dylan Borrero.

Borrero dejó de sumar minutos como titular e incluso algunas convocatorias, lo que ha dejado una negativa cifra en su historial de goles y minutos. El extremo ya se estaría cansando de la situación y buscaría salir de la institución, ya que hasta en sus redes sociales borró todo lo que tenía que ver con América de Cali, una clara pista de que no está contento con el equipo.

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Frente a esta situación, David González fue consultado en rueda de prensa antes del duelo ante Alianza Atlético que se llevará a cabo en suelo peruano. El estratega antioqueño reveló que es algo personal por lo que está pasando el jugador, pero que para cambiar la situación deberá demostrarlo dentro del terreno de juego.

"Yo creo que es algo demasiado sensible. Yo creo que así como cualquiera tiene la oportunidad de opinar lo que quiera en las redes sociales, cualquiera tiene también la potestad de decir borro mis fotos. A lo mejor él está tratando de buscar un poco de tranquilidad y esa fue su manera de encontrara y hay que respetarlo también. Al final él lo que tiene que hacer es, en la próxima oportunidad que tenga de estar en una cancha cambiar todo lo que está pasando, es la única manera".

¿Cuándo será el partido entre América vs Alianza Atlético en Copa Sudamericana?

El Estadio Miguel Grau - Callao será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a la fecha 4 de la Copa Sudamericana con el duelo que se llevará a cabo entre América de Cali vs Alianza Atlético el miércoles 6 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

¿Cómo le ha ido a Dylan Borrero con América?

Dylan arribó al equipo en el segundo semestre de la temporada 2025 como uno de los refuerzos más llamativos tomando en cuenta su trayectoria en Brasil.

Sin embargo, los números que ha dejado con la 'mechita' no son tan llamativos como se esperaba, ya que ha logrado sumar 40 partidos, más de 1.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con cinco goles y tres asistencias.