Junior no ha jugado y suma nuevo problema en la fecha 4 de la Copa Libertadores

Mientras en la Liga BetPlay Junior aspira a llegar lejos para repetir el título, en la Copa Libertadores se complican cada fecha, no solo con los resultados propios, sino con los partidos de sus rivales que, cada vez que juegan le meten presión. La cuarta jornada inició con dolores de cabeza para el cuadro colombiano.

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Junior tendrá que jugar el miércoles 6 de mayo cuando enfrente a Cerro Porteño en un duelo clave en el Estadio Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena por las remodelaciones del Metropolitano de Barranquilla. El debut en sede alterna para los dirigidos por Alfredo Arias fue un empate a un tanto con Palmeiras.

Antes de enfrentar a Cerro Porteño para desquitarse de lo vivido en Paraguay que fue una derrota por la mínima diferencia, el cuadro barranquillero suma un nuevo problema después del vibrante partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras en el que los paulistas se quedaron con la victoria.

JUNIOR SE COMPLICA SIN HABER JUGADO EN LA CUARTA FECHA

Y es que, esta derrota de Sporting Cristal pone todo más complicado para el Junior, pues, Palmeiras es dueño del grupo con ocho unidades, el cuadro peruano es segundo con seis puntos y le saca cinco puntos al elenco colombiano, algo que no cambió con respecto a cómo había iniciado la segunda vuelta.

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Al Junior le hubiese convenido más un empate entre Sporting Cristal vs Palmeiras, pues, era inevitable que ninguno de los dos sumara, pero, en caso de que se hubiesen repartido los puntos, los cerveceros tomaban nuevamente el liderato con siete, los brasileños el segundo lugar con seis, y Cerro Porteño tercero con cuatro, mientras que los barranquilleros últimos con un punto.

Palmeiras se escapó y ya es difícil que Junior los alcance. Habrá un juego clave entre el Junior y Sporting Cristal en la quinta fecha y tendrán que sacar estos seis puntos para tomar camino a la segunda posición que en estos momentos tienen los peruanos.

LA VENTAJA QUE TIENE JUNIOR QUE SUFRE SPORTING CRISTAL

Parece que, si Junior gana sus dos partidos como local, ascenderían a la segunda casilla con siete unidades mientras que Sporting Cristal seguiría teniendo seis puntos en la tercera plaza. El tema es que en la última jornada jugarán en condición de visitante frente a Palmeiras en Brasil.

Junior juega sus próximos dos partidos en condición de local e irá a Brasil para intentar pasar a octavos de final. Además de aprovechar la localía, también cuentan con una ventaja frente a Sporting Cristal. Los cerveceros tendrán que jugar sus dos partidos restantes en condición de visitante frente al cuadro barranquillero y con Cerro Porteño.

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Sin duda alguna, este detalle puede ser importante si Junior logra sacarles tres puntos a Cerro Porteño y a Sporting Cristal para encarar la última jornada. Si los barranquilleros pierden ante el ‘Ciclón’ o empatan en Cartagena se complicarían mucho más en la pelea por sellar la clasificación.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA VICTORIA DE PALMEIRAS VS SPORTING CRISTAL

1. Palmeiras | 8 puntos | +3 DG

2. Sporting Cristal | 6 puntos | 0 DG

3. Cerro Porteño | 4 puntos | 0 DG

4. Junior | 1 punto | -3 DG