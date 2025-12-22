¿Boca Juniors se olvida de Marino Hinestroza? Quieren a otra joya del FPC

Boca Juniors está en búsqueda de refuerzos para la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto su regreso a la Copa Conmebol Libertadores.

Desde hace algunos días se ha informado que el conjunto 'xeneize' está detrás de Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

Sin embargo, el conjunto 'verdolaga' solo permitiría la salida de Hinestroza a cambio de una suma superior a los 5 millones de dólares.

Teniendo en cuenta los altos valores, en Boca Juniors ya han puesto los ojos en otro jugador colombiano.

José Enamorado es plan B de Boca Juniors

Este lunes 22 de diciembre, Paolo Arenas dio a conocer que José Enamorado, extremo de 26 años que fue figura en el título conseguido por Junior de Barranquilla, estaría en la carpeta de posibilidades que maneja Boca Juniors.

La opción de Enamorado surgió ante las diferencias en los valores.

A pesar de haber sido figura de Junior en la temporada 2025, el hecho no haber recibido ninguna convocatoria a la Selección Colombia y tampoco contar con experiencia internacional hace que el precio de José Enamorado sea inferior al de Marino Hinestroza.

Extraoficialmente se ha conocido que el conjunto 'rojiblanco' pediría entre 4 y 4.5 millones de dólares por el extremo.