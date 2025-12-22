Medellín rompería el mercado: ficharía a arquero ex Boca Juniors

Después de quedar subcampeón de la Copa BetPlay 2025, el mercado del Deportivo Independiente Medellín no ha tomado forma en estos días finales de diciembre. El cuadro antioqueño debe armarse para poder ser protagonista como lo fue en el año, pero esta vez tiene que sacar adelante todas las definiciones de título que juegue.

Y es que, en el 2025, Medellín fue tal vez el mejor equipo demostrándolo al clasificar a la final de la Liga BetPlay-I, pero jugarla le pesó bastante y perdió en condición de local en la segunda final. En el segundo semestre, llegó a la final de la Copa BetPlay que perdió frente a su acérrimo rival, Atlético Nacional.

Una de las grandes fortalezas del Medellín fue nada más ni nada menos que Washington Aguerre que fue el guardián del arco ‘Poderoso’. La polémica se deja atrás con un guardameta que llegó con muchas ilusiones de poder ser campeón, pero que se despidió sin esa posibilidad.

Tras la final de la Copa BetPlay, el arquero volverá a Peñarol, equipo del que llegó procedente al Medellín. Ahora, el cuadro antioqueño tendrá que acudir al mercado de fichajes para contratar a un perfil similar. Ya hay grandes opciones internacionales.

MEDELLÍN FICHARÍA A CARLOS LAMPE PARA REEMPLAZAR A WASHINGTON AGUERRE

Entre las opciones que maneja el Deportivo Independiente Medellín aparecen dos arqueros foráneos, uno de ellos que juega en la Liga BetPlay y que tendría las cosas avanzadas con el club medellinense como el uruguayo, Salvador Ichazo que podría salir del Deportivo Pereira por la crisis que tiene el elenco ‘Matecaña’.

Pero, en las últimas horas, el periodista Alexis Rodríguez informó en su cuenta de X que el Medellín estaría buscando nada más ni nada menos que al arquero boliviano, Carlos Lampe. El nacido en Santa Cruz de la Sierra fue ofrecido para llegar al cuadro ‘Poderoso’ para el primer semestre del 2026.









Carlos Lampe tendrá un gran reto a lo largo del siguiente año y debe estar atajando en forma para quedarse con el puesto en la selección de Bolivia. Con 38 años encima, sueña con poder jugar por primera vez en su carrera deportiva un Mundial, pues, con la ‘Verde’ está en repechaje mundialista en el que enfrentará a Surinam y si gana dicho partido, se verá las caras con Iraq.

Medellín aseguraría a un arquero de mucha trayectoria internacional jugando con equipos como Huachipato, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán, y en el plano local ha estado en Always Ready, San José, Bolívar, donde ataja actualmente y donde ha conseguido dos títulos ligueros y una Copa de Bolivia.

Habrá que esperar qué decisiones toman los altos cargos del Deportivo Independiente Medellín con el reemplazo de Washington Aguerre. En el radar están los dos arqueros internacionales. Lo de Carlos Lampe fue un ofrecimiento y no se ha avanzado en nada.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SUENA CARLOS LAMPE EN LA LIGA BETPLAY

Con esta posibilidad que se abrió con el Deportivo Independiente Medellín, Carlos Lampe podría cambiar de aires para firmar en la Liga BetPlay, una competencia que ya ha estado pendiente del futuro del guardameta de la selección de Bolivia.

Deportivo Cali lo sondeó hace algunos torneos, al igual que Millonarios cuando salió Álvaro Montero a mediados del 2025. El experimentado arquero boliviano fue ofrecido a la institución bogotana, pero nunca llegó a concretarse nada sobre su posible fichaje.