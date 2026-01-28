Boca Juniors se olvidó de Marino: confirmó fichaje de nuevo delantero

La novela que inició en el segundo semestre de la temporada 2025 y que se extendió hasta los primeros días de 2026 llegó a su fin. Marino Hinestroza, el delantero de Atlético Nacional que tenía todo listo para llegar a Boca Juniors, pero tras una serie de inconvenientes con entre ambos equipos, la negociación habría llegado a su fin de manera negativa.

Vasco da Gama fue el club que se terminó quedando con los derechos deportivos de Marino Hinestroza tras una millonaria oferta que incluiría un 80% de su pase. Frente a esta situación, el equipo argentino pasó la página y ya confirmó a sus dos nuevos fichajes para la temporada 2026, el extremo paraguayo Ángel Romero y el mediocampista Santiago Ascacíbar.

Boca Juniors anunció dos fichajes tras no llegar Marino Hinestroza

Boca anunció oficialmente la incorporación del delantero paraguayo Ángel Romero como su primer refuerzo para la temporada 2026, en un fichaje que surge como respuesta inmediata a la caída de la posible llegada del colombiano Marino Hinestroza.

Romero, de 33 años, arribó a Buenos Aires en la madrugada del martes para someterse a la revisión médica y ultimar detalles del contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de este año, con opción de extenderse por una temporada más.

El atacante paraguayo ya tiene experiencia en el fútbol argentino: entre 2019 y 2021 vistió la camiseta de San Lorenzo de Almagro, lo que facilitaría su adaptación a la exigente dinámica del fútbol local. Durante la presentación oficial, Romero manifestó su entusiasmo por llegar a Boca, destacando la influencia de Juan Román Riquelme, presidente del club y figura icónica del fútbol argentino.

"Él tiene un nuevo capítulo en mi carrera. Tengo un club enorme, con una historia respetada y una historia que se escucha en todo el mundo. Vestir esta camiseta es un orgullo y también una gran responsabilidad. Gracias a todos los que confiaron en mí el principio. Ahora es el momento de trabajar, de representar estos colores con carácter y dar lo mejor, siempre. Vamos, Boca".

¿En cuánto vendió Nacional a Marino Hinestroza?

Vasco da Gama habría adquirido el 80% de los derechos del jugador, habiendo quedado el 'verde paisa' con un 20%. Con todo resuelto en las negociaciones, a este momento, solo queda por oficializar el fichaje que seguramente se dará en próximos días. El extremo recalará en Vasco da Gama por una duración de cuatro años. Su contrato se firmará hasta 2029 y dependiendo de los resultados, podrían extenderle su vínculo.