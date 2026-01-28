Fossati sueña con reivindicarse: se ofreció a selección de CONMEBOL

La gestión de Jorge Fossati no salió como se esperaba en la selección de Perú. No pudo recomponer lo hecho por Juan Reynoso y tampoco logró sellar la clasificación para el Mundial después de malos resultados que sepultaron al combinado peruano a la penúltima casilla con 12 unidades, una más que Chile.

Entre las Eliminatorias, Venezuela, Perú y Chile salieron eliminados, mientras que Bolivia jugará el repechaje mundialista. Los venezolanos ya confirmaron a Oswaldo Vizcarrondo como el entrenador en posesión, mientras que los peruanos y chilenos siguen mirando posibilidades de directores técnicos para lo que se avecina pensando en el Mundial de 2030.

Después de salir de la selección de Perú, tomó a Universitario de Deportes y quedó campeón demostrando la categoría que tiene en las direcciones técnicas y que lo sucedido con la ‘Bicolor’ fue cosa del momento. De hecho, busca reivindicarse con selecciones CONMEBOL para el futuro y ya le abrió la puerta a un combinado nacional.

JORGE FOSSATI SE OFRECIÓ A LA SELECCIÓN DE CHILE

Esa experiencia en Perú no fue la mejor, pero ya estaría listo para tomar otra selección en su carrera deportiva. El uruguayo, recientemente habló sobre las opciones de tomar una oferta de Chile, en caso de que llegue el llamado por parte de Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Jorge Fossati reconoció en ADN Deportes que, “es obvia la respuesta; pero prefiero no darla, porque sería algo no ético, estar ofreciéndose cuando no hay entrenador. Peor todavía si la situación de Nicolás Córdova no está definida”. Con esto está más que claro que el uruguayo se deja querer por Chile y que estaría dispuesto a tomar el cargo si lo llaman ante este ofrecimiento.

Chile todavía no define si seguirá con Nicolás Córdova que fue el último entrenador que tuvieron en las fechas definitivas de las Eliminatorias Sudamericanas cuando Ricardo Gareca abandonó a la ‘Roja’.

En su etapa como jugador, Jorge Fossati jugó en Green Cross-Temuco (ahora Deportes Temuco), por esta razón, admitió que tiene ganas de tomar el reto de dirigir en suelo austral, “por ahora no se ha dado que los momentos sean los que se necesitan, porque varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos”.

Por último, afirmó que, “sé lo que es jugar y vivir en Chile. Claro que miraría con buenos ojos volver al país, porque me parece un país hermoso”. Sin duda alguna, deja las puertas completamente abiertas para tomar el reto de una selección chilena que necesita encontrar soluciones.

LA OTRA OPCIÓN QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN LA SELECCIÓN DE CHILE

Así como Jorge Fossati podría tomar la ‘Roja’ en caso de una llamada, la ANFP estaría buscando a Gustavo Álvarez, entrenador que acabó de salir de Universidad de Chile. El argentino es uno de los favoritos de Pablo Milad con la necesidad de elegir a un entrenador próximamente.

El siguiente reto de la selección chilena serían las Eliminatorias con destino al Mundial de 2030, aunque todavía no hay confirmación de cómo será ese sistema de campeonato. Además, tendrá la Copa América de 2028. Entre las opciones que hay, también aparece la posibilidad de mantener a Nicolás Córdova.

Habrá que esperar si Chile le toma la caña a Jorge Fossati después de ese ofrecimiento que hizo en los últimos días. Por ahora, el técnico uruguayo también aguarda por conocer si Nicolás Córdova seguirá o si será el elegido por la ANFP.