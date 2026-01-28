El Bayern de Luis Díaz se desarma: figura dejaría el equipo

Sigue el movimiento en el mercado de fichajes de las grandes ligas de Europa y lo cierto es que el Bayern Múnich podría contar con una baja más que importante de cara al resto de temporada.

Todo parece indicar que el Atlético de Madrid busca cerrar el fichaje de Leon Goretzka, esto tras la salida de Conor Gallagher a la Premier League.

Lea también Chicho Arango se acerca a la Liga BetPlay: firmaría por 1 año con un grande

El director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, viajó recientemente hasta Alemania para explorar diversas opciones de fichajes, entre ellas la del propio Goretzka, subrayando que el club está en contacto con su entorno y valorando posibles movimientos antes del cierre de la ventana de transferencias.

El Bayern de Múnich estaría pidiendo una cifra cercana a los 20 millones de euros para facilitar una salida en invierno, lo que ha generado debate dentro de la dirección deportiva del Atlético, que considera elevada esa cantidad para un jugador cuyo contrato expira en junio de 2026.

Leon Goretzka, de 30 años, es internacional con Alemania y una figura consolidada en el fútbol europeo. Tras formarse en categoría juvenil y dar el salto profesional en el VfL Bochum, alcanzó su mayor madurez en Schalke 04 antes de fichar por el Bayern en 2018, donde ha sido pieza clave en varias campañas exitosas.

Ahora, los próximos días serán más que determinantes para conocer si se cierra el fichaje de uno de los compañeros de Luis Díaz a lo largo de su ciclo en Alemania, en donde el colombiano busca hacer historia y brillar en Champions.