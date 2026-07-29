Boca Juniors tomó decisión con Álvaro Montero luego de los 3 goles que recibió

Se aproxima un nuevo reto para Boca Juniors en la Copa Sudamericana tras la terrible derrota que sufrió en el debut de la Primera División de Argentina frente a Deportivo Riestra.

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El conjunto 'xeneixe' cayó en condición de visirante frente a Riestra por un marcador de 3-0 en donde el arquero que recibió los goles fue Álvaro Montero. Sin embargo, Arruabarrena habría tomado una decisión con el colombiano y es que estará presente en el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana a pesar del partido contra Riestra.

Álvaro Montero convocado por Boca Juniors para la Copa Sudamericana

Los playoff de la Copa Sudamericana continúan su rumbo y junto con ello llegan los partidos de vuelta en donde Boca Juniors volverá a ser protagonista pisando suelo chileno al visitar a O'Higgins.

Para este encuentro la presencia de Álvaro Montero en la lista de convocados de Boca Juniors representa un nuevo voto de confianza del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.

El arquero colombiano hace parte de la delegación que viajará a Chile con el objetivo de defender la ventaja de 1-0 conseguida en el encuentro de ida disputado en La Bombonera y asegurar el paso a los octavos de final del torneo continental.

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Montero fue titular en el primer compromiso de la serie y tuvo un papel importante en el triunfo del conjunto argentino. El guardameta respondió en varias intervenciones durante los momentos de mayor presión de O'Higgins y contribuyó a mantener el arco en cero.

Para Montero, este compromiso representa una oportunidad para consolidarse como el arquero titular de Boca Juniors después del resultado previo obtenido en la liga local.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Boca Juniors vs O'Higgins?

El partido de vuelta entre Boca Juniors y O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este jueves 30 de julio en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. El encuentro comenzará a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y 9:30 p. m. (hora de Argentina).

El conjunto xeneize afrontará el compromiso con la ventaja de 1-0 obtenida en el duelo de ida en La Bombonera, por lo que un empate o una victoria le permitirán asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo continental.