Santa Fe tendría novedades vs Caracas: cuatro regresos y hay una baja

El Estadio Metropolitano de Lara definirá a uno de los clasificados para los octavos de final de la Copa Sudamericana en un vibrante partido entre Caracas contra Independiente Santa Fe. La ventaja la tienen los colombianos con una victoria cómoda en Bogotá de 2-0, pero jugarán con la presión de mantener o aumentar el resultado.

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Infortunadamente, Santa Fe perdió en el debut de la Liga BetPlay contra Águilas Doradas y ahora tendrá que pasar la página para encarar el otro reto internacional en la vuelta de los Play-Offs de la Copa Sudamericana contra Caracas. Hugo Rodallega y Franco Fagúndez marcaron los dos tantos del juego de ida en El Campín.

Para este encuentro, Pablo Repetto no tendría muchas variaciones con respecto de la convocatoria de 23 jugadores que tuvo para el primer partido en Bogotá. Hay importantes regresos a la lista de viajeros por jugadores que regresan y que no estuvieron en el debut contra Águilas Doradas.

MATEO PUERTA SE RECUPERÓ Y VIAJÓ CON SANTA FE; KEVIN BALANTA NO FUE CONVOCADO

En este compromiso, Santa Fe tendrá a Mateo Puerta como opción en la banda derecha, pese a la especulación que había con la presencia del lateral ex Águilas Doradas. Pablo Repetto había dicho que Puerta le pidió el cambio en el debut de la Liga BetPlay por una sobrecarga muscular.

Sin embargo, Mateo Puerta entra como una opción en la vuelta, aunque seguramente el titular será Helibelton Palacios. Además de Mateo, en la lista de convocados vuelven Víctor Moreno, Jean Carlos Caicedo, Yilmar Velásquez y Christian Mafla que no estuvieron en el partido contra Águilas Doradas.

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De acuerdo con información de Miguel París en su cuenta de X, Pablo Repetto tendrá a disposición a los mismos 23 jugadores que hicieron parte del partido en Bogotá. Bajo ese panorama, la única baja con respecto al debut liguero sería la de Kevin Balanta que no viajó con la institución bogotana.

Así las cosas, la delegación de Santa Fe afrontará este reto internacional con los siguientes 23 jugadores:

Arqueros

Andrés Mosquera Marmolejo

Weimar Asprilla

Defensas

Helibelton Palacios

Emanuel Olivera

Víctor Moreno

Christian Mafla

Iván Scarpeta

Jeison Angulo

Jean Carlos Caicedo

Volantes

Daniel Torres

Jhojan Torres

Kilian Toscano

Yilmar Velásquez

Luis Palacios

Omar Fernández Frasica

Alexis Zapata

Maximiliano Lovera

Delanteros

Jader Obrian

Franco Fagúndez

Hugo Rodallega

Nahuel Bustos

Martín Cuesta Palacios

POSIBLE NÓMINA DE SANTA FE VS CARACAS

Bajo la normalidad de la convocatoria que es la misma que presentó Santa Fe contra Caracas en Bogotá, se espera que no haya muchas novedades con respecto a ese encuentro en el Estadio El Campín. Pablo Repetto repitiría el equipo que le dio resultado con un triunfo de 2-0 gracias a las anotaciones de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez.

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La única variación con respecto al partido de Bogotá sería la del lateral izquierdo. Pablo Repetto podría alinear a Christian Mafla en lugar de Jeison Angulo después de darle descanso en la semana por la ausencia de Mafla en el debut ante Águilas Doradas.

En ese orden de ideas, Santa Fe jugaría con Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos; Jader Obrian, Omar Fernández Frasica y Hugo Rodallega.