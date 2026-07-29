San Lorenzo encontró reemplazo de Jhohan Romaña: colombiano firmó por año y medio

Durante los últimos años, San Lorenzo ha demostrado tener una afinidad por los jugadores colombianos. En la plantilla actual, el conjunto de Boedo tiene a Diego Herazo como uno de sus delanteros y en el pasado ha tenido al volante Yeison Gordillo y en las temporadas anteriores a Jhohan Romaña, defensor central.

Jhohan Romaña dejó muy buenas sensaciones y alcanzó a estar en el radar de la Selección Colombia, de Boca Juniors y de River Plate. Finalmente, el defensor central ex Independiente Medellín firmó con el León de México y San Lorenzo tendría que buscar a un nuevo zaguero.

Siguiendo la misma línea con los representantes colombianos, San Lorenzo confirmó el fichaje de Danilo Arboleda, defensor central que estaba en Banfield durante la Primera División Argentina en el primer semestre del 2026.

DANILO ARBOLEDA FIRMÓ CONTRATO CON SAN LORENZO

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, Danilo Arboleda se convirtió en nuevo jugador de San Lorenzo. El ‘Ciclón’ de Boedo pagó la cláusula de salida y el defensor central firmó un contrato hasta diciembre de 2027. Estará un año y medio en la institución y tendrá que reemplazar a Jhohan Romaña de grandes sensaciones en su paso con el cuadro argentino.

Danilo Arboleda llegó a Banfield en julio del 2025 para jugar cuatro partidos del Torneo Clausura de dicho año. En el primer semestre del 2026 sumó 18 partidos en la temporada. Ahora tendrá que sumar regularidad con San Lorenzo como uno de los referentes en la zaga defensiva.

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A sus 31 años, Danilo Arboleda arrancó su carrera en Deportivo Cali, pasó por Patriotas, América de Cali, La Equidad, Deportivo Pasto, Sheriff Tiraspol de Moldavia, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Al Ahli de Catar, Wuhan Three Towns de China, Kazma SC de Kuwait y Banfield como su último equipo.

¿CUÁNTO PAGÓ SAN LORENZO POR EL FICHAJE DE DANILO ARBOLEDA?

La necesidad que tenía San Lorenzo era conseguir al reemplazo de Jhohan Romaña en el mercado de fichajes. El club arrancó con victoria contra Gimnasia de Mendoza por la mínima diferencia y sigue armándose después de concretar al delantero Gustavo del Prete, procedente de Atlas.

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Firmaron a Danilo Arboleda como el reemplazo ideal de Jhohan Romaña y para ello tuvieron que pagar la cláusula de salida en Banfield. Aceleraron el fichaje del defensor central pagando 250 mil dólares por el 60% del pase. Danilo esperaría debutar contra Central Córdoba el próximo lunes 3 de agosto en condición de visitante.