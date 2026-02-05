Boca Juniors quiere fichar futbolista colombiano; Medellín a la expectativa

Pese a que las últimas intenciones de Boca Juniors con los futbolistas colombianos no han salido como el equipo argentino ha esperado, las directivas del cuadro Xeneize siguen interesadas en talentos ‘cafeteros’ para reforzar la plantilla de jugadores en este 2026.

El equipo ‘bostero’ dirigido por el técnico Claudio Úbeda sigue analizando más fichajes tras las llegadas del mediocampista Santiago Ascacíbar y el paraguayo Ángel Romero, donde la prioridad es encontrar un nuevo delantero.

Futbolista colombiano podría llegar a Boca Juniors

Según reportes desde territorio argentino, el equipo Xeneize se ha fijado en los servicios de Edwuin Cetré, extremo izquierdo de 28 años que actualmente juega para Estudiantes de La Plata y que recientemente fue noticia tras su fallida transferencia al Athletico Paranaense de Brasil.

Boca conoció del fichaje fallido de Cetré y activo su interés por el delantero caleño, un jugador que ha brillado en el fútbol argentino con el ‘Pincharrata’ y que ahora podría cambiar de camiseta en este mercado de fichajes, sin embargo, la operación no será sencilla, pues Estudiantes solo lo dejaría salir en venta definitiva por un valor cercano al acordado en su momento con Paranaense, unos 6 millones de dólares.

Medellín a la expectativa por el futuro de Edwuin Cetré

El Deportivo Independiente Medellín es dueño del 50 % de la ficha del extremo colombiano, por eso, el rédito económico de un futuro traspaso a otro club le dejaría casi la mitad del dinero acordado en esa negociación, descontando algunos conceptos ligados al fichaje.

Así las cosas, el equipo ‘poderoso de la montaña’ está a la expectativa de saber si esta negociación prospera, sabiendo que podría recibir por lo menos 2 millones de dólares o una cifra todavía más alta, un ingreso importante para la institución antioqueña, que vio cómo se desmoronaba el fichaje de Cetré al Athletico Paranaense y ese anhelado rédito económico.

