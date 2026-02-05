Cúcuta Deportivo sorprendió este jueves 5 de febrero al anunciar al venezolano Richard Alfred de Mayela Páez Monzón como su nuevo director técnico en reemplazo de Nelson 'Rolo' Flórez.

Deportivo

Páez tratará de mejorar el rendimiento del conjunto 'motilón', que registra solo dos puntos, después de dos empates y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas de la Liga BetPlay.

Primeras palabras de Richard Páez como técnico de Cúcuta

Lea también Liga BetPlay 2026-I: tabla de posiciones luego de la cuarta fecha

En un video publicado en las redes sociales de Cúcuta Deportivo, Richard Páez se presentó ante la afición nortesantandereana y al mismo tiempo dejó claro cuál será su trabajo con la institución.

"Voy a Colombia con la pasión inquebrantable de siempre, con una experiencia y mentalidad acumulada, con espíritu ganador y a buscar maximizar el potencial de los protagonistas en la cancha, nuestros futbolistas. Es un gran reto profesional y lo vamos a cumplir", dijo el estratega de 72 años.

Experiencia de Richard Páez

Tras ser anunciado en el Cúcuta Deportivo, Páez volverá a dirigir en el Fútbol Profesional Colombiano, en donde estuvo al frente de Millonarios entre 2010 hasta 2012 con saldo de 43 victorias, 32 empates y 36 derrotas en 111 partidos.

El estratega venezolano celebró el título de la Copa Colombia en la temporada 2011.

Richard Páez, además, cuenta con experiencia en la selección de Venezuela, en donde comandó la vinotinto entre 2001 y 2007.

El experimentado entrenador también estuvo al frente de Alianza Lima del Perú y Deportivo Cuenca de Ecuador.

En Venezuela, Páez, dirigió a Estudiantes de Mérida y a Mineros de Guayana.

Su última experiencia al frente de un equipo de primera división fue en Mineros de Guayana en la temporada 2020.

El debut de Richard Páez como técnico de Cúcuta se registraría en la fecha 6 de la iga BetPlay enfrentando a Medellín. En la quinta jornada dirigirá como encargado Jorge Peralta.