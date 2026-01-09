Boca Juniors tomó decisión con el fichaje de Marino Hinestroza; está confirmado

Al parecer, la novela del futuro de Marino Hinestroza está a pocas horas de resolverse, Atlético Nacional viene conversando con Boca Juniors intentando llegar a un acuerdo para concretar el fichaje del delantero colombiano, algo que hace unas horas se venía enfriando por diferencias económicas entre lo que pedía el cuadro ‘verdolaga’ y lo que ofrecía el conjunto Xeneize.

El deseo de Marino es jugar en Boca Juniors y mientras se resuelve su futuro decidió no presentarse a los entrenamientos que Atlético Nacional lleva a cabo desde el lunes 5 de enero, una situación que generó incertidumbre y que incluso despertó el interés de otro club por el fichaje del colombiano, así lo confirmó la periodista Pilar Velásquez, asegurando que Sao Paulo entró en la puja por el fichaje y puso sobre la mesa una mejor propuesta.

Lea también: Nacional confirmó noticia de última hora sobre el regreso de Alfredo Morelos

Boca mejoró la oferta por Marino Hinestroza

De acuerdo con la periodista de Win Sports, el equipo argentino subió la oferta que antes era de 5 millones de dólares por el traspaso de Marino Hinestroza y alcanzó los números que pretende Atlético Nacional, así que la negociación podría destrabarse y llegar a buen puerto.

Velásquez recuerda que Atlético Nacional compró al Columbus Crew el 50 % de la ficha de Marino Hinestroza y que de concretarse el negocio con Boca Juniors, el equipo colombiano mantendría el 20 % de los derechos deportivos del atacante caleño de 23 años.

Lea también Nacional presentó nuevo arquero para 2026: fue figura en las finales del FPC

Horas decisivas para saber el futuro de Marino

Si Nacional ya tiene una oferta de Boca que convenza sus pretensiones, el conjunto Xeneize tendría la prioridad de obtener el fichaje de Marino Hinestroza, pues el colombiano quiere jugar en el club argentino, declinando la propuesta de Sao Paulo que de no haber sido más alta quizás no hubiera provocado la reacción del cuadro ‘bostero’.

Reportes indican que Nacional pedía 6 millones de dólares a Boca por el fichaje de Hinestroza, así que se prevé que la propuesta esté alrededor de esa cifra, un negocio redondo para el conjunto verde de Antioquia que recordemos compró el 50 % de la ficha del caleño al Columbus a cambios de 2.5 millones.