Atlético Nacionalsigue sumando refuerzos de cara a lo que será la temporada 2026. El conjunto verdolaga, que tiene el objetivo de competir por la Liga Betplayy la Copa Sudamericana, que ya había sumado la llegada del argentino Milton Casco anunció una nueva incorporación.

Desde el onceno paisa se confirmó este jueves 8 de enero por medio de sus redes sociales su tercer refuerzo. El club verdolaga dio a conocer con un video en sus redes sociales la llegada de un nuevo arquero. Se trata de Kevin Castaño que llega proveniente de Real Cundinamarca.

El guardameta colombiano de 22 años llega al cuadro antioqueño tras su salida del cuadro del ascenso y habiendo hecho parte de Valledupar FC, equipo con el que llegó al profesionalismo. Ahora, tras un paso por el Torneo Betplay, el jugador recala en suelo antioqueño nuevamente.

ParaNacional, el arribo de Castaño es una ayuda para suplir la posible marcha de Harlem Castillo o Luis Marquines. Kevin llega a Medellín para intentar convertirse en uno de los grandes baluartes para la Liga Betplayy la Copa Sudamericana.

Desde la perspectiva de Diego Arias y la dirección deportiva del cuadro verde, el nacido en Itagüí, puede aportar bastante en la seguridad del equipo colombiano. Un factor en el que el onceno paisa tuvo falencias en los momentos claves de 2025.

En otras noticias

Aunque Castaño fue figura en la final del Torneo Betplay entre Real Cundinamarca y Cúcuta, sus cualidades se pueden potenciar en la primera división. Su impacto en el verde podría ser definitivo para mejorar el rendimiento del onceno verdolaga.

Por ahora, Nacionalespera por seguir sumando refuerzos de cara a la temporada 2026. Todo apunta a que el onceno paisa añadirá varios nombres más a sus filas ante una lista de salidas. El tema central momentáneamente pasa por definir la continuidad o el futuro de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Atlético Nacionalsabe que tiene su primer reto de 2026 con el arranque de la Liga Betplay. Sin embargo, uno de los compromisos de más alto impacto será la llave por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana,donde se medirá ante Millonarios.