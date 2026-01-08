Nacional confirmó noticia de última hora sobre el regreso de Alfredo Morelos

Alfredo Morelos definió su futuro profesional en 2026. Tras meses de especulación, negociaciones silenciosas y versiones cruzadas desde Colombia y Brasil, el delantero cordobés podría resolver su futuro en las próximas horas.

El jugador interpuso una demanda contra Santos ante FIFA, por el incumplimiento de los pagos en su salario. Una situación que podría abre su salida como jugador libre rumbo a Atlético Nacional.

Todo apunta que Nacionalllegó a un acuerdo para asegurar la continuidad del delantero. El atacante, que manifestó hace unas semanas su deseo de seguir en el verde, terminará logrando el objetivo de seguir en el club antioqueño. El jugador seguirá vestido de verde para la Liga Betplay y la Copa Sudamericana.

Desde el entorno de Morelos siempre hubo una postura clara de seguir en el equipo. Según lo revelado en la capital antioqueña, el delantero volverá a los entrenamientos el 12 de enero. El búfalo es esperado en las sesiones de entrenamiento comandadas por Diego Arias en el inicio de la siguiente semana.

Hace unas semanas el goleador expresó que “me siento valorado y feliz; aquí puedo competir y pelear títulos”, una declaración que resumió su sentir y facilitó el camino hacia el acuerdo definitivo.

Para Santos, la expectativa pasa por solucionar los desacuerdos con Morelos. El club brasileño sabe que no puede mantener al jugador que tiene un salario bastante alto y poco protagonismo. Ahora, habrá que esperar el acuerdo para solucionar el tema legal con la FIFA.

La permanencia de Morelos fortalece el camerino. La experiencia acumulada en ligas exigentes de Europa y Sudamérica le otorga una voz autorizada entre los más jóvenes. Su figura trasciende el rol de goleador y por ello se ha posicionado como referente de Nacional.

Se espera que en los próximos días se haga oficial el acuerdo entre Alfredo Morelos y Atlético Nacional. Por ahora, el jugador no se presentó al inicio de la pretemporada con el cuadro verdolaga.