Boca ya tiene el reemplazo de Marino; ficharán otro jugador de selección

El delantero paraguayo Ángel Romero llegó en la madrugada de este martes a Argentina e inició la revisión médica previa a la firma de su contrato con el Club Atlético Boca Juniors, que le convertirá en el primer refuerzo del club para la temporada 2026.

Romero, internacional con su selección de 33 años, se presentó en una clínica de la ciudad de Buenos Aires para cumplir con los estudios de rutina y, si no surge ningún inconveniente, firmará su contrato con la institución xeneize hasta diciembre de 2026 (con opción de extenderlo una temporada más).

Lea también: ¿Acuerdo por Cetré? Estudiantes define el futuro del extremo colombiano

En otras noticias: Nacional palpita el 'partido de la historia' contra Inter Miami

Boca se olvidó de Marino Hinestroza y ya tiene nuevo extremo derecho

La llegada de Ángel Romero aparece como una alternativa inmediata para reforzar el equipo de cara a la competencia local e internacional, además de ser el reemplazo del colombiano Marino Hinestroza, fichaje que se creía cerrado, pero que finalmente se cayó.

Romero, que quedó libre tras su paso por Corinthians, explicó a la prensa paraguaya antes de viajar a Argentina cómo ha sido el proceso: “Fue todo muy fácil. Viniendo de Román (Riquelme, el actual presidente del club) y de Boca, seduce mucho al jugador. Seduce siempre jugar en Boca”.

“Físicamente me siento muy bien, pero me falta un poco de ritmo de juego. Estuve casi un mes parado y trataré de ponerme a punto lo más rápido posible”, expresó, al reconocer cómo se siente físicamente.

El apellido Romero tiene cercanía con el xeneize

Boca Juniors confirmó el lunes esta operación a través de sus redes sociales y, de completarse la revisión médica, Romero se incorporará al plantel dirigido por Claudio Úbeda en las próximas horas.

No es la primera vez que el club intenta sumar al delantero paraguayo, ya que Riquelme había manifestado interés en el pasado. El apellido Romero, además, tiene antecedentes recientes en Boca: el hermano de la nueva adquisición del equipo, Óscar, jugó en el club entre 2022 y 2023.