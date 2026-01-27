Nacional jugará amistoso en Estados Unidos: ¿cuándo y contra quién?

Cada vez falta menos tiempo para lo que será el llamado ‘partido de la historia’, duelo entre Atlético Nacional y el Inter Miami del argentino Lionel Messi que se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, duelo de carácter amistoso que según reportes dejará 30 millones de dólares para la ciudad, impulsado por la alta demanda turística y el impacto económico local.

A la espera de lo que será el partido en territorio antioqueño, que tendrá como principal atractivo a Lionel Messi y otros grandes referentes del mundo entero como Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez, se conoció de un nuevo partido amistoso que Nacional ha establecido para este 2026.

Nacional jugará amistoso en Estados Unidos: fecha y rival

En las últimas horas han llegado reportes sobre el partido que será protagonizado por Atlético Nacional y Cruz Azul, duelo amistoso que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de marzo en la ciudad de San José, California, mientras se desarrolla la fecha FIFA de ese mes.

Partido que como todos los realizados en territorio norteamericano sirve para expandir el nombre del equipo y también con fines económicos, donde dos de los grandes referentes del fútbol colombiano y mexicano se enfrentarán en medio de la temporada.

¿Cómo queda el calendario de Nacional con este amistoso en el camino?

El llamado ‘Duelo de Titanes’ entre Nacional y Cruz Azul se disputará tres días después de que el conjunto ‘verdolaga’ juegue de local contra Internacional de Bogotá por la fecha 13 de la presente Liga BetPlay.

Después de aquel compromiso contra la ‘máquina cementera’, la plantilla de Nacional deberá volver a Colombia para alistar su partido de la fecha 14 de la liga, que será de visitante contra el Deportivo Pasto.