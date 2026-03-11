Bodø/Glimt no tiene techo: ahora goleó al Sporting CP de Luis Suárez

Bodø/Glimt dio una de las grandes sorpresas de los octavos de final de la UEFA Champions League al derrotar 3-0 a Sporting CP este miércoles en el partido de ida de la serie.

El compromiso se disputó en Noruega con el estadio completamente lleno, en un ambiente que empujó al conjunto local hacia una victoria contundente frente a un rival que partía como favorito.

Desde los primeros minutos el encuentro fue intenso, con ambos equipos intentando imponer su estilo, aunque con el paso del tiempo el Bodø/Glimt comenzó a mostrarse más peligroso en el frente de ataque.

El primer gol del partido llegó al minuto 32, cuando el árbitro sancionó un penalti a favor del conjunto noruego que fue ejecutado con precisión por Sondre Brunstad Fet para abrir el marcador.

Antes del descanso, el equipo local volvió a golpear y amplió la diferencia al 45+1’, esta vez con una anotación de Ole Didrik Blomberg que desató la celebración de los aficionados.

En la segunda mitad, el Sporting intentó reaccionar y adelantó sus líneas, pero dejó espacios que el conjunto noruego supo aprovechar para liquidar el compromiso.

El tercer tanto llegó al minuto 71 por intermedio de Kasper Høgh, quien sentenció el 3-0 y dejó a su equipo con una ventaja muy importante en la serie.

Luis Javier Suárez pasó desapercibido en la ida de octavos

En el cuadro portugués fue titular el delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien disputó todo el partido, aunque no logró tener una participación decisiva en el marcador.

El resultado representa una auténtica sorpresa, pues si bien ya había dado un golpe en la competición al eliminar a Inter de Milán en los playoffs, Bodø/Glimt es un club con poca tradición en el fútbol europeo.

Posible rival de Bodø/Glimt en cuartos de Champions

La vuelta de la serie se disputará el martes 17 de marzo en Lisboa, y el ganador se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Arsenal FC y Bayer Leverkusen, que se definirá ese mismo día en Londres.