Real Madrid sacó la mística con Valverde: cómoda victoria ante Manchester City

Este miércoles 11 de marzo se jugó el primer partido de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City. Una serie en la que los ingleses tenían el regreso de Erling Haaland y un ataque contundente con Jeremy Doku, el noruego y Antoine Semenyo, mientras que el equipo español tuvo varias bajas, entre ellas, Kylian Mbappé.

Vea también: Aldair Quintana se va de Bucaramanga tras la eliminación de la Sudamericana

Pese a la cantidad de lesionados que tiene el conjunto blanco, Federico Valverde valió por Jude Bellingham, por Kylian Mbappé, Rodrygo y todos los ausentes en este vibrante partido que ya es una serie tradicional en la Champions League. El uruguayo fue la gran figura marcando tres goles para encaminar la clasificación para los cuartos de final.

Manchester City intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero la zaga defensiva del Real Madrid logró despejar todo el peligro y las opciones que el elenco ‘ciudadano’ tuvo a lo largo de los segundos 45 minutos. Con este triunfo de diferencia de tres goles, el Real Madrid se toma confianza para afrontar la vuelta en el Etihad.

FEDERICO VALVERDE Y SU TRIPLETE EN LA PRIMERA PARTE

Durante los primeros 45 minutos, Real Madrid tuvo el dominio del balón ante un Manchester City que llegó al arco de Thibaut Courtois con remates de Jeremy Doku y Antoine Semenyo que salvó el belga.

No fue sino hasta los primeros 20 minutos cuando Federico Valverde aprovechó un pelotazo de Thibaut Courtois, controló orientado y ante Gianluigi Donnarumma lo eludió para definir con el arco vacío.

Le puede interesar: A Luis Díaz ya lo tendrían como ganador del Balón de Oro

Aparte de ese gol, Federico tuvo un partido destacado moviéndose por todos lados en la cancha. Fue uno en la banda derecha, pero, a partir de ese momento estuvo en todas las zonas del ataque del Real Madrid interiorizando, lugar por donde llegó el segundo tanto del equipo blanco y de nuevo en el costado diestro para su triplete.

Pasó al centro del área para poder definir el segundo gol y aumentar la ventaja después de una habilitación de Vinícius Júnior que no pudo despejar Rúben Dias y de frente al arquero italiano, Valverde sacó un remate cruzado para vencer de nueva cuenta al guardameta del Manchester City.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final con la victoria de dos goles del Real Madrid, Federico Valverde se encargó de poner el tercer tanto después de una jugada colectiva que arrancó en la izquierda, pasó a la derecha con Thiago Pitarch, Brahim Díaz y un pase englobado para el uruguayo que con un sombrerito se zafó de un zaguero y ante Gianluigi Donnarumma definió al fondo.

VINÍCIUS JÚNIOR TUVO EL CUARTO DESDE EL PUNTO PENAL

Entrando al segundo tiempo, Pep Guardiola movió el equipo con la entrada de Tijjani Reijnders que le dio control al mediocampo. Sin embargo, el Real Madrid tuvo una con un remate que Gianluigi Donnarumma salvó. Manchester City intentó acercarse, pero la zaga defensiva del cuadro ibérico despejó todos los acercamientos del City.

Gianluigi Donnarumma quedó en evidencia a los sesenta minutos con una infracción en el área contra Vinícius Júnior. El mismo ‘Vini’ ejecutó y el italiano salvó para evitar el cuarto tanto.

Lea también: Juan Cruz Real renunció a su equipo en Chile y vuelve a sonar para un 'grande' de la Liga BetPlay

Sobre los 65 minutos, Vinícius Júnior tuvo la oportunidad de marcar un cuarto tanto que pudiera confirmar al Real Madrid con esta clasificación que ya se ve cercana. El brasileño sacó un remate que se perdió por un costado.

Manchester City intentó atacar por las bandas y hubo un centro buscando rematador, y fue la zaga defensiva del Real Madrid que despejó el balón al tiro de esquina. Luego, Tijjani Reijnders tuvo una oportunidad en un tiro libre que Thibaut Courtois salvó. La vuelta será en Mánchester el próximo martes 17 de marzo. La mística del equipo madrileño en Champions volvió a dar de qué hablar.