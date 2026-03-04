Bogotá vivirá un momento histórico este 4 de marzo: la cita es en El Campín

Este miércoles 4 de marzo se realizará un evento especial en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en el cual se entregarán detalles sobre el inicio del proceso de transformación que tendrá el principal escenario deportivo de la capital.

La actividad está programada para las 10:30 de la mañana y se llevará a cabo en el costado nororiental del estadio, con ingreso por el sector conocido como El Campincito.

El acto hace parte del anuncio oficial relacionado con la reestructuración del estadio El Campín, proyecto que implicará cambios estructurales profundos en el escenario.

Dentro del plan establecido se contempla la demolición de la actual infraestructura, con el objetivo de construir un nuevo complejo moderno para la ciudad.

El nuevo estadio tendrá una capacidad cercana a 50.000 espectadores, además de zonas comerciales y empresariales que transformarán el entorno urbano del sector.

¿Cuándo inician las obras en El Campín?

Las obras iniciarían en marzo de 2026, según lo proyectado por las autoridades y los encargados del desarrollo del proyecto.

Asimismo, se estima que la construcción finalice entre finales de 2027 e inicios de 2028, dependiendo del avance de las diferentes fases.

Pese al inicio del proceso, Independiente Santa Fe y Millonarios FC podrán continuar utilizando el escenario al menos durante el primer semestre del año, sin afectar su calendario deportivo inmediato.

De esta manera, el evento de este miércoles marcará el primer paso oficial hacia la renovación del estadio más representativo del fútbol bogotano y uno de los escenarios históricos del país.