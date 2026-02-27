Grandes del FPC hacen fuerte exigencia a Dimayor: perjudicaría a otros equipos

Un importante revolcón se podría registrar en el Fútbol Profesional Colombiano para las próximas temporadas, después de que se diera a conocer que ocho equipos, los llamados grandes del balompié nacional, tomaron una radical decisión en cuanto a la repartición del dinero de los derechos de televisión.

Según informó Juan Felipe Cadavid en el programa La Fm Más Fútbol, Atlético Nacional, Millonarios, Medellín América, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Junior y Once Caldas, en reunión con el presidente de la Dimayor Carlos Mario Zuluaga y comité de mercadeo (Real Cartagena, Patriotas, Alianza FC e Independiente Santa Fe) exigieron modificar los criterios para repartir el dinero de los derechos de televisión con el objetivo de ser más competitivos a nivel de Conmebol.

"Le dijeron al resto de los equipos que la negociación por el nuevo contrato de la televisión no la hacen con ellos (los ocho grandes)", dijo.

"Nosotros no cedemos nuestros derechos de imagen si la nueva negociación no tiene un tema diferencial por término de participación internacional, logros y demás", agregó.

Cadavid explicó que la exigencia de Atlético Nacional, Millonarios, Medellín América, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Junior y Once Caldas se realizó con el objetivo de que se tengan en cuenta temas como rating, posiciones en las tablas y clasificaciones a torneos internacionales.

"Si a partir del próximo contrato los derechos no se reparten de una manera diferente, no todos igual, se tendrán en cuenta término con rating, posiciones en las tablas, clasificación a torneo internacional, si nosotros ocho no permitimos que nuestros derechos de imagen no entren en el contrato", afirmó.-

En La Fm Más Fútbol se agregó que la definición del contrato de los derechos de televisión de las próximas temporadas del Fútbol Profesional Colombiano se debería acordar entre junio y julio de 2026.