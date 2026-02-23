Liga BetPlay 2026-I: ¿Cuántos puntos se necesitan para clasificar a playoffs?

Recién culminó la octava jornada de la Liga BetPlay 2026-I, y uno de los temas que empieza a tomar fuerza es la cantidad de puntos que serán necesarios para clasificar a los playoffs de octavos de final.

Todo indica que el umbral estaría entre 28 y 29 puntos, aunque con 28 unidades sería clave contar con una buena diferencia de gol para asegurarse un lugar dentro de los ocho mejores del campeonato.

¿Por qué se requieren menos puntos para clasificar en Liga BetPlay?

En torneos anteriores, la cifra de clasificación oscilaba entre 30 y 31 puntos. Sin embargo, para esta temporada el panorama cambia debido a la modificación en el formato de competencia.

Esta vez se eliminaron los clásicos intergrupos, por lo que la fase regular pasó de 20 a 19 jornadas, lo que reduce el margen para sumar unidades y, en consecuencia, también el puntaje estimado para clasificar.

NO habrá cuadrangulares sino playoffs en Liga BetPlay 2026

Además, el campeonato no contará con cuadrangulares semifinales. En su lugar se disputarán playoffs desde octavos de final, una medida adoptada para reducir la cantidad de partidos y permitir que la liga concluya antes del inicio del Mundial.

Ese ajuste en el calendario incide directamente en la proyección de puntos, pues habrá menos fechas para que los equipos de la parte baja remonten o para que los de arriba consoliden ventajas amplias.

No obstante, la tabla actual no es una garantía definitiva. Aún hay cinco partidos pendientes, lo que podría generar movimientos importantes en la clasificación y alterar las proyecciones.

Con ocho fechas disputadas, varios equipos todavía tienen margen matemático para meterse en la pelea, pero la regularidad empezará a marcar diferencias en el tramo medio del torneo.

Así las cosas, la cifra de 29 puntos aparece como la más segura para instalarse en los playoffs, mientras que quienes aspiren a clasificar con 28 deberán cuidar la diferencia de gol.