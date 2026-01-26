La selección de Bolivia encendió las alarmas en su afición de cara al nuevo repechaje intercontinental para la Copa del Mundo de 2026 en el que enfrentará en la fase semifinal a Surinam y en caso de ganar se medirá con Irak.

Y es que el equipo dirigido por Óscar Villegas ha demostrado considerables falencias en los más recientes partidos amistosos disputados, los cuales se han jugado en terreno neutral, muy lejos de la altura de La Paz o de El Alto.

La temporada 2025, Bolivia la cerró con derrotas ante Corea del Sur, Japón y Perú. Adicionalmente, el 2026 lo empezó con un pobre empate ante Panamá y recientemente cayó con México.

La derrota con México, registrada el domingo 25 de enero, causó preocupación, ya que el duelo tuvo como sede el Estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas de Sana Cruz.

A pesar de que el seleccionado verde no contó con su máxima figura Miguel Terceros, quien se desempeña en el Santos de Brasil, el rendimiento del equipo puso a pensar al entrenador Óscar Villegas.

Así formó Bolivia Vs México

Carlos Lampe; Marcelo Torrez, Lucas Macazaga, Rjchet Gómez, Moisés Villarroel, Ramiro Vaca, Fernando Nava, Luis Paz, Ervin Vaca, Bruno Miranda, Carlos Melgar.

Programación de Bolivia en el repechaje intercontinental

La selección de Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey.

El ganador de la serie se medirá el 31 de marzo con Irak en el mismo escenario.

Semifinal repechaje 26 de marzo:

Bolivia Vs Surinam

Estadio BBVA - Monterrey

Final repechaje 31 de marzo

Ganador Vs Irak

Estadio BBVA - Monterrey