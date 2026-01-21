Preocupación en Bolivia antes del repechaje: "hay cosas por mejorar"

La Selección de Bolivia se quedó con el anhelado cupo al repechaje de la Copa Mundial 2026 tras unas sobresalientes eliminatorias. Ahora se empiezan a preparar para buscar el cupo directo a la fase de grupos y para ello se comienzan a preparar con una serie de partidos amistosos en donde justamente enfrentarán a una de las selecciones anfitrionas.

El 25 de enero de 2026 la selección de Boliviay la selección de México se enfrentarán en un partido amistoso internacional como parte de la preparación de ambas selecciones de cara a sus compromisos internacionales de 2026. El duelo, que no formará parte de una fecha oficial del calendario FIFA, pero aún así los jugadores de la escuadra boliviana lo ven como un gran reto, aunque Ervin Vaca, sembró una gran incógnita en cuanto a su rendimiento.

Ervin Vaca habló sobre el presente de Bolivia antes del repechaje mundialista

México, uno de los países anfitriones de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, aprovechó el viaje a Sudamérica para encarar una gira de preparación que incluyó enfrentamientos amistosos ante Panamá y Bolivia antes de regresar a su territorio para otros encuentros.

La ‘Verde’ ha venido organizando algunos amistosos en el período, incluyendo duelos ante Panamá y República Dominicana, con el objetivo de ajustar su estructura y mejorar su rendimiento colectivo antes de los compromisos oficiales.

Sin embargo, el joven mediocampista, Ervin Vaca, habló con respecto a los duelos que ya han venido disputando, el trabajo que se ha hecho con el cuerpo técnico y, aunque el nivel ha aumentado considerablemente, todavía hay muchas cosas que mejorar si se quiere llegar a ganar un cupo al Mundial.

"México es una selección muy competitiva, muy física, la verdad que va a ser un partido lindo para jugarlo y tratar de ganar. Vamos a ir puliendo detalles con el transcurso de los entrenamientos y teniendo en claro lo que quiere que propongamos el profesor Villegas. Hay muchas cosas que mejorar. Hablando con el profesor, con nuestros compañeros, queremos mejorar esos errores que tenemos".

¿Cuándo y contra quien jugará Bolivia el repechaje al Mundial?

Según lo definido en el sorteo del repechaje realizado por la FIFA, Bolivia enfrentará a Surinam en la primera ronda de eliminación directa del repechaje, en partido único. El ganador de ese encuentro avanzará a la final de repesca donde se medirá con Irak, que ingresará directamente en esa etapa como uno de los equipos mejor rankeados de la competición de interconfederaciones.

Este repechaje se disputará en marzo de 2026 en estadios ubicados en México, con fechas programadas entre el 23 y el 31 de marzo. Las ciudades sede serán Monterrey y Guadalajara, que albergarán todos los encuentros de esta fase final que definirá los últimos clasificados al Mundial.