Ecuador confirmó dos rivales top en la Fecha FIFA de marzo: todo apunta al Mundial

Desde el final de las Eliminatorias Sudamericanas, la afición de Ecuador ha estado muy dividida con la gestión de Sebastián Beccacece en el banquillo. Aunque le piden que mejoren en la zona delantera después de marcar pocos goles en 18 jornadas, la ‘Tri’ fue la selección menos vencida.

Vea también: [Video] Luis Javier Suárez sigue 'encendido' e hizo un nuevo doblete con Sporting

Sin duda alguna, son datos que ayudan a un combinado nacional para afrontar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En la cita mundialista, el seleccionado ecuatoriano deberá enfrentar a Curazao, Costa de Marfil y Alemania. Un grupo complicado, especialmente por esos dos partidos finales.

Bajo ese panorama, la selección de Ecuador tendrá que utilizar las Fechas FIFA con miras de sacar buenos resultados en esta competencia mundialista. De hecho, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya había confirmado un juego nada más ni nada menos que contra Países Bajos que también actuará en la Copa del Mundo.

EL OTRO AMISTOSO TOP QUE TENDRÁ ECUADOR EN EL CALENDARIO PREVIO AL MUNDIAL

La ventana de marzo permitirá dos amistosos para las selecciones y Ecuador utilizará las cartas de la mejor manera enfrentando a Países Bajos, un juego que ya estaba definido en suelo neerlandés, y faltaba otro por confirmar. La FEF tendría listo otro acuerdo con una selección que ha tomado mucha importancia a nivel mundial.

Le puede interesar: [Video] Marino Hinestroza dio detalles de su frustrada llegada a Boca: "Siempre estuve firme"

En Madrid, Ecuador se medirá con Marruecos antes de enfrentar a Países Bajos. El primer encuentro frente a los africanos sería entre el 25 o 26 de marzo, y seguramente, el del combinado europeo sería antes del 31 de ese mes, día en el que acabará la ventana de Fecha FIFA.

Según el último ranking de la FIFA, Ecuador está en la casilla 23 tras la última actualización el 19 de enero. Marruecos y Países Bajos están en las primeras casillas del escalafón. Los marroquíes son octavos, mientras que los neerlandeses son séptimos.

Evidentemente, este será un reto grande y una prueba de fuego para Ecuador. Se medirán con dos selecciones prestigiosas, especialmente Marruecos que viene de ser subcampeón de la Copa África en una final polémica ante Senegal.

Esta preparación también tiene como miras enfrentarse a una selección africana y una europea en busca de empezar a sacar conclusiones de cara a medirse con Costa de Marfil y Alemania, dos combinados nacionales de mucho prestigio e importancia en sus respectivas confederaciones.

Lea también: Millonarios sufrió nueva baja para la Liga BetPlay: resistido jugador se lesionó

A tres meses del Mundial, para esta doble Fecha FIFA, Sebastián Beccacece tendrá que convocar una lista de jugadores similares a la que espera tener en la Copa del Mundo. Vale la pena acotar que, en este caso, tendrá la posibilidad de citar a 26 futbolistas.